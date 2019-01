Renato: “Todos los equipos podemos tener malos partidos”

Para bien o para mal la Segunda División no da tiempo a descanso, por lo que los malos partidos se quedan rápido en el olvido. El Málaga busca dejar atrás el encuentro ante el Reus y pone toda su atención en el encuentro ante el Zaragoza (La Romareda, domingo 18:00). En esa línea apuntó Renato Santos en su comparecencia ante los medios, en el estadio Ciudad de Málaga. “Ya lo hemos superado. Fue un mal partido y todos los equipos podemos tenerlo. Estamos centrados en trabajar y conseguir un buen resultado ante el Zaragoza”, confesó el jugador portugués.

Para Renato lo del día de Reyes ante el Reus fue un accidente, al que prefiere no darle mayor transcendencia: “Muchos partidos jugamos bien y a veces no ganamos. Estamos preparados para tener partidos malos y lo bueno es que estamos arriba, es lo que queremos. El Reus es pasado y toca pensar en el Zaragoza”. El atacante luso también fue cuestionado sobre el mensaje que lanzó Muñiz al vestuario tras el choque: “Fue el mismo que al público. Fue un mal partido y no tenemos que darle más vueltas. Respetamos a todos los equipos y los partidos son muy difíciles”.

Al Málaga le está costando hacer goles, aunque los suele rentabilizar al máximo. “Puede ser un momento en el que nos está costando y no podemos llevarnos las manos a la cabeza pensado que todo está mal. No es así. Estamos haciendo una buena liga”, explicó Renato. Pese a su clara vocación ofensiva, el portugués jugó ante el Reus en la posición de lateral. “: Es algo más de segunda opción para sacar centros, intentado desbordar por la línea. Soy atacante, pero lo hemos practicado en los entrenamientos”, relató sobre su presencia en línea defensiva. Además, sobre su presencia en banda izquierda aseguró que “se encuentra cómodo y ya había jugado allí en el Boavista”.

Confianza en el equipo

“Si soy sincero no pienso mucho en el adversario, pienso en mí y el equipo que es lo principal. Si el Málaga está bien, podemos ganar a cualquier equipo, respetamos al rival pero me centro en nosotros”, fue la valoración que hizo Renato ante la inminente visita a La Romareda. Por último, el atacante portugués habló sobre la competencia por hacerse un hueco en el equipo titular: “Tenemos mucha competencia en el grupo y es bueno. Tenemos que estar concentrados en trabajar para tener oportunidades y poder aprovecharlas”.