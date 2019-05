Renato Santos ha sido uno de los hombres que más se ha beneficiado del cambio de entrenador de Víctor Sánchez del Amo por Muñiz en el Málaga. El portugués ha sido titular en los dos encuentros, marcó un gran gol en Alcorcón y está teniendo peso en el juego en este arranque de la era Víctor. Pasó por la sala de prensa del Ciudad de Málaga antes del partido del lunes en Cádiz y dejó sus reflexiones desde el punto de vista persona y colectivo. El malaguismo sigue creyendo y él también.

"El equipo está bien, confiante, hemos tenido mala suerte en el último partido, pero seguimos trabajando con la ilusión de ganar todos. Así vamos a Cádiz el lunes. Todos los puntos son importantes, sabemos eso. Vamos a ganar todos los partidos y Cádiz no es excepción", decía Renato, que lamenta que el buen juego ante el Mallorca no se tradujera en puntos: "Sabemos que estuvimos bien, que hicimos un buen partido. El Mallorca aprovechó una oportunidad al final, nosotros lo intentamos y quisimos marcar pero no llegó. Seguimos trabajando así. Ahora son todos los partidos importantes, pero no podemos ganar y después tener mala suerte y no vencer".

"Las ideas son diferentes, cada entrenador tiene su idea. Víctor tiene otras ideas, ni mejores ni peores, pero diferentes. Tenemos que acostumbrarnos lo más rápido posible. Debido a las características me siento bien ahora, pero también tuvo oportunidades. La idea de Muñiz era buena para algunos y la de Víctor para otros. Tenemos que adaptarnos y hacer lo mejor para el equipo", decía Renato sobre el cambio de entrenador.

"Hay buenos jugadores en el Málaga, en el Cádiz, en muchos equipos. Nos preocupa hacer lo que sepamos hacer y nada más", respondía el luso cuando se le cuestionaba por el potencial del rival: "Estamos siempre arriba, sabemos que tenemos que estar siempre concentrados. Si nos despistamos un poco bajamos en la clasificación. Este partido es vital, importante. El vestuario está tranquilo y sabe lo que tiene que hacer. Eso es muy bueno. Nos importa nosotros, los rivales tendrán sus partidos. Se puede ganar o perder, no hay un resultado claro. Nadie puede decir que se gana o pierde fácil, no pensamos en si el Deportivo gana o no".

"Entrenamos todos para competir y jugar, para que el mister elija, pero el mismo que está en la grada tiene que estar preparado para poder jugar. Si no juega Ricca lo hará otro igual o mejor", decía sobre la posible ausencia del capitán en el Carranza: "Ahora estamos entrenando al máximo, cuando se pierde un partido tienes ganas de que venga el próximo para revertir la posición. Para el mister es importante la cabeza y la mentalidad, nos ayuda y nos transmite eso, buenas ideas y motivación. Todo lo que venga a ayudar es bueno para nosotros. Me siento bien físicamente y de cabeza, ahora queda seguir trabajando y hacer lo mejor del equipo".

Fue cuestioando Renato sobre Iker Casillas, habitante ahora mismo de Oporto como lo fue Renato durante varios años en el Boavista. Se recupera el eterno capitán de la selección española de un infarto. "Es un poco lo que se está diciendo, he hablado con gente de Portugal, me dijeron que la situación se ha valorado pero ahora está bien y estable y seguro que va a conseguir está bien".