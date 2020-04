Renato Santos: así se vive la crisis del coronavirus en Portugal

Renato Santos es el único jugador del Málaga que salió de España para pasar estos extraños días de confinamiento por la crisis mundial desatada por el coronavirus COVID-19. El extremo luso está en Portugal, desde donde cuenta cómo está viviendo estos días y cómo van las cosas por el país vecino.

"La crisis se ha instalado a nivel mundial. Aquí en Portugal sí se ha notado, con casos y muertes, pero no tanto como España. Han cerrado un poco más temprano los aeropuertos y han puesto el estado de emergencia cuando no había muchos casos. Han empezado a prevenir y ha venido bien para Portugal. Ahora no sé si va a seguir hasta final de mes, o más tiempo. Yo creo que no. Ahora parece que el tema está más estabilizado, pero todavía las personas se quedan en casa y solamente van a supermercados, bancos… como están haciendo en España", dijo en declaraciones a los medios oficiales del club.

Hay muchas dudas de cómo se llegará en el plano físico. Pellicer cree que pueden bastar cuatro semanas de preparación. De cualquier forma, los futbolistas siguen ejercitándose en sus domicilios. "Me siento bien, haciendo los planes del club. Eso nos ayuda a mantenernos en forma. No es lo mismo entrenar en casa, pero dentro de lo posible me siento bien. Sí toco el balón, tengo un jardín y lo toco casi todos los días, con eso no tengo problema", confesó.

Renato confía en que pronto se vuelva al trabajo, pero con matices: "Creo que no va a tardar mucho en empezar. Sabemos que van a ser unas condiciones diferentes, pero lo importante para nosotros es empezar. Con seguridad, para que todo salga bien, pero queremos empezar y creo que no falta mucho". Del final del campeonato le cuesta hablar, pero es optimista: "Faltarían once partidos, es un poco raro hablar de eso ahora que estamos parados. A nivel individual quiero ayudar al equipo lo máximo posible, jugar los máximos minutos posibles, hacer asistencias y gol, que todavía no he hecho esta temporada. Y ayudar a nivel colectivo, para hacer el máximo de puntos posibles para terminar LaLiga en una buena plaza. Creo que podemos terminar bien".

Sobre su rendimiento individual también mostró su lado positivo, convencido de que lo mejor está por llegar: "La temporada pasada la terminé de buena manera, en forma y confiado. Quiero estar a ese nivel más tiempo, desde el principio hasta el final. Es normal que los jugadores tengan momentos de mejor o peor forma, pero la ambición que tengo es la de estar al mejor nivel. Creo que podré mejorar, estar en mi mejor forma y ayudar al equipo".

Cifu y videollamadas con compañeros

"Tengo una buena relación con Cifu, pero también con otros compañeros. Echo de menos a todos, el ambiente del vestuario… Lo echamos todos de menos. Videollamada no le he hecho, los dos tenemos niños, él ahora con su niña, y ahora estamos más enfocados en la familia y estar tranquilos en casa. Hemos hablado por videoconferencia, pero con todos".

Día a día en cuarentena

"Con niños es más difícil caer en la rutina. Mi peque siempre está haciendo algo, quiere jugar a la pelota, ir a la piscina… Está siempre listo para hacer algo, y eso es bueno también. Tenemos perros también, y siempre hay algo para hacer. Eso también ayuda a que pase el tiempo. También voy al supermercado, a veces, y dentro de lo posible lo estoy llevando bien.

Aficiones

"No tengo aficiones con algo que me guste demasiado. Lo que hago es mirar películas, series, entrenar y cuidar de los peques, que tengo uno de dos meses. Y disfrutarlos, ahora que tengo tiempo para eso y aprovecharlo en familia es muy importante".

Aprendizaje

"Todos tenemos que aprender con esta situación. Tenemos que valorar lo que es la familia, la libertad de poder estar en la calle, cosas simples con nuestros hijos, ir al parque y hacer un poco de todo. Ahora estamos limitados y valoramos lo que es salir con nuestros hijos, ir a comer, ir a pasear, a la playa… Cosas simples que antes podíamos no valorar tanto, y ahora no podemos hacer. De facto, somos unos privilegiados. Y creo que toda la gente lo tiene que valorar".