Renato Santos desborda ilusión

Pasaban pocos minutos de las 11:30, hora fijada para la presentación del segundo fichaje malaguista esta temporada, Renato Santos. El luso se sentaba en la Sala de Prensa Juan Cortés con cierto nerviosismo en su rostro, a su lado, José Luis Pérez Caminero. Era su primer puesta de largo con el Málaga y la primera vez que probaba fortuna lejos de Portugal, aunque ya había superado la primera toma de contacto con sus compañeros y Muñiz en el entrenamiento matinal. Lo que sí tenía claro era su mensaje, cumplía un sueño con su aterrizaje en la Costa del Sol: "Tenía el sueño de jugar en España, el Málaga me dio una muy buena oportunidad".

El portugués firmó tres temporadas como blanquiazul, hasta junio de 2021. Aunque, como publicó su club de origen, el Boavista, el Málaga solo se ha hecho con un 60% de los derechos del jugador, el 40% restante seguirá siendo propiedad de la entidad lusa. El jugador, que tenía ofertas mejores en lo económico, reconoció que se decantó por el Málaga por su historia y por el consejo de algunos compatriotas y ex malaguistas como Edinho o Fabio Espinho: "Es un grandísimo club, que tiene historia. Charlé con colegas míos que me han hablado muy bien de la afición y de la estructura. Para mí fue fácil elegir Málaga". Es la primera experiencia lejos de Portugal tras pasar por diferentes equipos lusos como el Tondela, Rio Ave, Desportivo Aves, Moreirense o el último, el Boavista.

El portugués llevará el dorsal '11' que dejó huérfano Chory Castro tras firmar por Nacional

R. Santos, como figurará en su camiseta, llevará el número 11 a la espalda, dorsal que dejó huérfano Chory Castro tras su marcha a Nacional. Número de extremo, como se considera él, pero apuesta por ser un soldado más para los intereses de Muñiz, al que le tiende la mano: "Me gusta jugar en la derecha, por la banda, pero he jugado por la izquierda. Jugaré donde el entrenador piense que puedo hacerlo mejor". Se pone a disposición del técnico con el que reconoció que ya había tenido la primera conversación en el entrenamiento matinal de ayer: "El primer contacto fue bueno. He hablado con el míster, me he sentido bien, y solo queda trabajar".

El jugador no tuvo reparo en reconocer que durante las negociaciones de su fichaje por el Málaga, dejó de entrenar con el Boavista, pero afirmó estar a pleno rendimiento para el próximo amistoso, este mismo sábado, ante el Extremadura: "Estaba entrenando hasta hace una semana y me siento bien. Si el entrenador lo quiere estoy preparado para los amistosos".