Renato Santos, un optimista

Adaptarse a un nuevo fútbol siempre es algo que requiere de su tiempo. No es sólo la competición, la manera de jugar. También es fundamental buscar el equilibrio en el día a día. En el Málaga no quieren que los nuevos se sientan extraños, por eso Renato Santos está encantado con lo que está viviendo en estas primeras semanas como malaguista. "Es una experiencia nueva, pero está siendo fácil con la ayuda de mis compañeros, del entrenador y del todo el staff. Estamos trabajando para empezar de la mejor manera la Liga. La concentración es lo mejor para conocer a los compañeros, es normal en el fútbol y para mí es muy bueno", aseguró para los medios oficiales del propio club el futbolista portugués.

"Me he sentido bien dentro de las condiciones normales de pretemporada, estamos trabajando para estar en el 100%. En este momento no lo estamos, pero vamos a estarlo. El míster me pide trabajar para el equipo, táctica y físicamente, y cuando tenga el balón, que esté tranquilo y con confianza", explicó Santos acerca de su rendimiento tanto a nivel individual como colectivo, donde mostró un grado de optimismo interesante.

Hay algo que no suele fallar en los recién llegados. ¿Recuerdan a alguien que no le gustase Málaga como ciudad? Renato Santos no es la excepción, pero confirma la regla: "Me ha gustado la ciudad, es muy buena. El club también, las condiciones, toda la estructura es muy buena para mí y creo que voy a estar muy bien en el futuro". Y como buen optimista que parece ser el atacante portugués, envió a la afición un mensaje positivo. "Que crean en nosotros, vamos a trabajar para hacerlo mejor y acredito que vamos a conseguir los objetivos del club", cerró el luso. Ahora sólo falta que lo que intuye se convierta en algo sólido sobre el césped.