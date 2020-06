Renato Santos: "El tiempo es muy justo y no puedes estar ahí lamentándote"

Se acerca la competición y en el Málaga los jugadores están con muchas ganas de volver a enfundarse la blanquiazul. "Ya están aquí los partidos y estamos todos muy ilusionados, con muchas ganas de empezar. Preparados, enfocados y concentración máxima para empezar. Todos los equipos van a pasar por lo mismo. Lo bueno que tiene para mí es que juegas un partido y te haya salido bien o mal te tienes que enfocar en el siguiente. El tiempo es muy justo y no puedes estar ahí lamentándote. Te tienes que preparar para el próximo partido que será en tres o cuatro días. Obviamente que lo vas a notar físicamente, pero lo vas a notar tú y el resto de los jugadores de otros equipos”, declaró Renato Santos, que relativiza el hecho de la cercanía entre partidos.

"Es empezar una nueva liga. Todos tenemos que estar enchufados y concentrados para lo que sea. Si el míster nos necesita y la oportunidad va a surgir para muchos que no han podido jugar tanto o, incluso, no han jugado", añadió el portugués, que asegura estar en óptimas condiciones: "Yo me siento bien y me estoy preparando para estar a mi mejor nivel y dar lo mejor por el equipo y por todos. Mis compañeros están igual, estamos todos trabajando para llegar de la mejor forma posible a los partidos”.

Será raro jugar sin público, pero es algo que Renato acepta dentro de la nueva realidad del fútbol: “Tenemos que acostumbrarnos. Va a ser raro el primer partido, a lo mejor el segundo, pero después coges la normalidad, la nueva normalidad. No podemos tener de excusa que no haya público. Hay que enfocarse en lo que viene y hacerlo lo mejor posible. También por ellos, que van a estar en sus casas o en una terraza viendo el partido, por ellos también hacerlo lo mejor y ganar los máximos partidos posibles”.