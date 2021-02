El Málaga CF Femenino luchará esta temporada por no descender de categoría. Las chicas de Nati Gutiérrez no pudieron hacerle frente al líder del Grupo Sur A de la Reto Iberdrola, cayendo 3-1 en el Eleuterio Olmo ante el Pozoalbense, y ya es matemático su pugna este temporada en el play off por el descenso.

Comenzaron bien las cosas para las blanquiazules. En los primeros minutos de juego, una rápida jugada de las malagueñas termina con el tanto de Claudia Jiménez cuando solo habían transcurrido tres minutos. El tanto sentó bien a las chicas de Nati, con confianza siguieron atacando y rozaron el segundo con un disparo de Andreíta que se estrellaría en el larguero.

Pero el arreón inicial se esfumó y las locales aprovecharon la primera internada en el área de María Marín para lograr el empate con un chut raso al palo largo de Lucía. Fue la meta malaguista, con un par de paradas más de mérito la que sostuvo al equipo hasta el descanso.

En la segunda parte saltó de nuevo exigente el Málaga Femenino pero terminaría por imponerse el físico del Pozoalbense, que tras un par de cambios, la recién entrada Farlyn daba la vuelta al marcador. Tras una acción en la que pedía penalti las malaguista, Marín volvía a hacer gol, colocando el 3-1 que a la postre sería definitivo.