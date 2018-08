Ricca pasa del mercado y mira a Almería

Federico Ricca atendió a los medios de comunicación este viernes. Al capitán le preguntaron por los movimientos del mercado y despejó al córner: "Lo cierto es que no sé nada de lo que pueda pasar. Habrá que ver si hay o no movimientos".

Acerca de los internacionales como Munir y N'Diaye, el charrúa giró hacia el lunes: "Este es otro tema, que veremos cómo se trata, porque ahora no podemos pensar en otra cosa que en el partido contra el Almería".

Hasta ahora, los dos partidos ganados dan motivos para sentirse satisfechos, aunque Ricca asegura que hay que continuar trabajando: "Los dos partidos han sido inmejorables. Hemos empezado bien, pero no podemos quedarnos con eso, sino ir a por los siguientes". Se espera que más de 400 aficionados acudan a Almería este lunes. Ricca, en este punto, dedica un mensaje a la afición: "Son espectaculares, impresionantes, en todo momento están con el equipo y se agradece muchísimo ese apoyo que está en todo momento. Ya se vio en el anterior partido contra el Alcorcón que en casa apoyaron al Málaga constantemente durante los 90 minutos del partido".

Y es que la estancia en Segunda División, a pesar de ser una categoría inferior, es algo complicado, como reconoce el defensa blanquiazul: "Obviamente, sabíamos la dificultad que supone, somos conscientes de ello. No hay que pensar mas allá del partido que tenemos por delante y en eso es en lo que nos enfocamos". Para lograr estos objetivos, es necesario compromiso y dedicación. Y esto es algo que el capitán del Málaga deja claro que existe en el conjunto: "El ambiente es muy bueno, creo que se ha formado un grupo, un equipo muy bueno y eso es algo muy importante, que todos estén muy comprometidos, que haya orden. Ese compromiso es el que se precisa, y estamos preparados". También explica que esta dedicación es la que Muñiz les pidió el día que se presentaron al club: "Desde el primer día que nos juntamos aquí, obviamente nos pidió que fueramos conscientes de lo que nos íbamos a encontrar y desde el primer día lo somos". Para concluir, el actual capitan blanquiazul explica sus primeras impresiones del momento en que Muñiz le entregó el brazalete del equipo: "Muñiz no me pidio nada en especial cuando me dio el brazalete, me dio esa responsabilidad de hacer el trabajo lo mejor posible".