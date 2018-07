Roberto despeja al córner sobre el interés del Málaga

Roberto Jiménez compareció ante los medios de comunicación en Barcelona y habló de su posible regreso al Málaga: "A ellos les hubiera gustado que siguiera, les di un rendimiento alto y a esos jugadores los quieres siempre en tu equipo. Pero con el descenso viven una situación económica complicada y se me ha atribuido que la decisión de estar en Málaga era mía si aceptaba o no ciertas cosas. Eso es algo que no ha llegado a ocurrir… Mantenemos una relación magnífica, sigo manteniendo el contacto con la gente del club y con los compañeros, pero a día de hoy nadie se ha planteado que eso pueda ocurrir, porque ellos también saben que yo al volver aquí quiero intentar ser un jugador importante en este club, como creo que he intentado desde que llegué aquí y que es algo que sería un gran premio para mí".

El guardameta continuó explicando algún detalle de su relación con Málaga y Espanyol: "Cuando decidimos mi marcha al Málaga, mi vuelta estaba vinculada al descenso del equipo, eso no entraba en nuestro planes. Yo fui allí a recuperar sensaciones que había perdido y siempre dije que no esperaba volver porque no esperaba tener ese fracaso deportivo como es un descenso. Esperaba cumplir objetivos con el Málaga. Nadie es dueño del destino ni de las circunstancias, que han hecho que vuelva. Lo hago con toda la ilusión del mundo. El recibimiento ha sido maravilloso. Vengo con ilusiones renovadas y con toda la motivación".

Sobre su rendimiento como malaguista, mostró satisfacción. "Seguramente ha sido el año más regular de toda mi carrera en cuanto a rendimiento", dijo Roberto, que añadió con respecto a su futuro como perico: "De manera contractual no hemos hablado nada, me queda un año de contrato y quiero estar aquí, competir, jugar y me encantaría estar aquí, terminar el contrato y continuar mucho tiempo".

El cancerbero estaba entre las opciones del Málaga para reforzar la portería para el curso que se avecina, aunque a día de hoy el club maneja otras opciones.