Rodri marca el rol del Extremadura

El Extremadura prescindió de Juan Sabas y firmó a Antonio Rodríguez Rodri para reconducir al equipo. Su debut fue un apabullante 1-4 al Reus, pero el técnico no lanza campanas al vuelo y es consciente del papel que asume esta campaña el conjunto almendralejense. No quiere complejos, sí asumir la realidad ante un rival como el Málaga.

"No te puedes sentir inferior a nadie, pero los presupuestos están ahí y los potenciales se notan. A veces, desde el sentido común, la humildad, el trabajo, el tesón y la afición se puede hacer un cóctel para poder ganar a rivales con más potencial, en eso estamos", asegura Rodri en rueda de prensa, donde señala al Málaga como un equipo que "aunque sea candidato y aspirante a subir de categoría, cuando no tiene el balón actúa como un equipo pequeño, solidario, bien puesto y aguerrido defensivamente".

No toma esa actitud como un defecto, al contrario. Habla de una virtud característica de Muñiz, al que alaba: "Su entrenador con este modelo de juego ya tuvo un gran éxito con el Levante. Está intentando repetirlo con sus distintas connotaciones, Málaga es Málaga y el Levante, el Levante. Pero hay ciertas similitudes y patrones, uno de ellos la seriedad. No se piensan que van a subir sólo por el escudo, lo hacen a través del trabajo. No nos van a dar facilidades".

"Me gustaría que el Málaga sienta que hay 10.000 personas en el césped para ganarles", apela el entrenador del Extremadura

"Tienen músculo, es un equipo fuerte y duro. Tiene individualidades importantes por fuera, su delantero... Tiene bastantes prestaciones para someter al rival, pero llevamos toda la semana trabajando para intentar tener una muy buena puesta en escena el domingo que nos permita jugar nuestras bazas", ahonda.

Apela Rodri a la afición, con la que dice ser muy cercano y conversar diariamente. "Lo que me gustaría es que el Málaga, el domingo cuando empiece el partido, no es que sienta que hay 10.000 a muerte fuera, sino que sienta que hay 10.000 personas en el césped para ganarles, 10.000 jugadores contra ellos. Y eso es lo que a todos nos gustaría encontrarnos el domingo para llevarnos esos tres puntos que serían algo muy gratificante para todos", clama el técnico del Extremadura.