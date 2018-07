Rolón sella su cesión y Keko está a punto

José Luis Pérez Caminero va tachando nombres de la lista. El último, Esteban Rolón. El Málaga cerró ayer la cesión del centrocampista argentino al Genoa italiano en una operación que se aceleró después de que Muñiz lo dejara fuera de la lista para el stage en Estepona. Tal es así que el jugador viajó el miércoles por la noche a Italia y ayer pasó reconocimiento médico antes de firmar. Jugará a préstamo, aunque el conjunto genovés se reserva una opción de compra que ronda los cuatro millones de euros, algo más de lo que desembolsó el club hace un año por su pase desde el recién ascendido Argentinos Juniors.

El medio centro satisface con este destino sus pretensiones. El Genoa ya estuvo el verano pasado detrás del jugador y su intención era permanecer en Europa. No quería volver a Argentina y rechazó algunas propuestas de México que aparecieron en los últimos meses, según reconocía su entorno cercano. En Málaga no ha llegado a encajar: apenas 515 minutos entre ocho partidos de Liga y dos de Copa, todos ellos con Míchel en el banquillo costasoleño. Con José González no llegó ni a debutar. Ahora recala en un club de la zona noble de la Serie A italiana.

El presidente del club genovés ya habla del 'cinco': "Es lo que necesitábamos"

El presidente del Genoa, Enrico Preziosi, hablaba ya del argentino como nuevo componente de su plantilla y reconocía el mencionado interés la pasada campaña: "Necesitábamos a Rolón. Ya lo queríamos el año pasado pero el Málaga ofreció más. Es el jugador perfecto para sustituir a Sandro (Raniere, lesionado de la rodilla), es su mejor posición. Lo llevamos siguiendo mucho tiempo".

La situación del argentino ha estado marcada también por la forma en que llegó al club. La operación, de la que se encargó Abdullah Al-Thani junto a un intermediario en Argentina, fue una de las polémicas del verano y el mismo Francesc Arnau, entonces director deportivo, se desentendía de la gestión en su presentación. Los Kuzmanovic, Iturra o Lacen estuvieron por delante en el centro del campo y el año también ha sido un tanto movido en lo personal tras cortar en octubre su relación con el que había sido su representante en sus primeros pasos como profesional en Argentina.

La de Rolón es la cuarta salida de este verano y la cuarta cesión. Primero fueron Jony (Alavés) y Cecchini (Banfield), y esta misma semana se consumó el préstamo de Mikel Villanueva al Reus. La siguiente operación en marcha es la de Keko Gontán. El club ultima la cesión del madrileño al Valladolid, con el que se mide esta tarde (19:30), y donde ya se habla abiertamente de un acuerdo muy próximo. Miguel Ángel Gómez, director deportivo pucelano, hablaba el miércoles en Radio Marca Valladolid del centrocampista, al que define como "un jugador de perfil de alto rendimiento, con conocimiento de LaLiga". "Es ambicioso, quiere recuperar ese nivel que dio", añadía, aludiendo a "los clubes de origen de los jugadores" como el principal escollo.

Lo cierto es que faltan los últimos pormenores entre ambos equipos. El Valladolid incluso ha tramitado sus datos para que se incorpore a la concentración del equipo en Marbella, así que la operación podría resolverse en las próximas horas para dar por finiquitada la marcha de otro descarte más de Muñiz. Mientras, se busca acomodo a otros como Bakary Koné, Tighadouini, Luis Muñoz y Cenk Gonen, así como se gestiona la marcha de Michael Santos, que sigue entrenando en el Anexo.