Rondón: "Me gustaría retirarme en el Málaga"

Salomón Rondón, el hombre que marcó ante el Sporting el gol que clasificó al Málaga para la Champions League, sigue soñando en blanquiazul. A pesar de comenzar su aventura europea siendo casi un niño en Las Palmas, aunque ha pasado por Rusia, Inglaterra y ahora China, su idea es colgar las botas volviendo a sentir el aliento de La Rosaleda.

"Obviamente me gustaría volver España. Mis hijas nacieron en Málaga y le guardo mucho cariño a la ciudad. Las Palmas fue el primer sitio donde me acogieron y me hicieron sentir como un canario más. Quiero volver a LaLiga, colgar las botas en Málaga sería la guinda para mi carrera y terminar donde se plasmó mi sueño de jugar en Primera División", dijo en una entrevista concedida a Todofichajes.com.

"Mi traspaso al Málaga fue algo maravilloso. Mi representante me dijo que no cogiera el vuelo para Las Palmas que me tenía que quedar en Madrid y allí me estaba esperando Juan Mata (padre del futbolista y agente). Para mí supuso que todo lo que había soñado desde niño se estaba haciendo realidad", explicó el delantero internacional por Venezuela.

Aunque ese hipotético escenario no parece que pueda llegar a hacerse realidad muy pronto. El Gladiador está ahora probando fortuna en la emergente liga china: "Mi traspaso al fútbol chino fue algo repentino. Yo hubiese seguido en Newcastle si me hubieran dado la oportunidad, pero no se pudo. Ahora estoy muy contento en china, la liga es bastante diferente y el idioma es totalmente distinto, pero es cuestión de adaptarse. El impacto que está teniendo la liga china y el dinero que está invirtiendo para crecer es algo que me llamó la atención. Rafa Benítez me brindó la oportunidad de venir y vivir esta experiencia y no la desestimé".

Rondón tiene ahora compromisos con la selección vinotinto, donde comparte vestuario con Juanpi y Mikel Villanueva. "Para mí jugar con Venezuela es la gloria, simplemente porque para cualquier profesional del fútbol jugar con su selección y representarla es algo que no tiene comparación. Yo he tenido la posibilidad, 10, 11 años en la selección y lo he disfrutado al máximo, he tratado de dar lo mejor de mí, como lo vengo haciendo es mis clubes, yo creo que eso con palabras no se puede explicar, para mí jugar con la selección de Venezuela es lo máximo y trato de disfrutarlo cada vez que voy, y si es cierto que hemos mejorado muchísimo pero todavía nos queda mucho camino por recorrer", explicó.