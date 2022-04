La Rosaleda engancha a Pacheta

El entrenador del Real Valladolid, Pacheta, ha aprovechado alguna ocasión para elogiar al Málaga, especialmente a su afición y el ambiente futbolero que se vive en el estadio de La Rosaleda. Para recibir a los pucelanos hubo algo más de 18.000 espectadores y con el ánimo de ayudar a los suyos.

“En este estadio, con este empuje, es difícil que vaya a bajar. Han tenido mucha energía, tiene muchas alternativas, mucha gente de ataque buenos y con mucha experiencia en la categoría. Málaga es una ciudad grande y con un equipo de la leche. Tarde o temprano volverá a Primera División. Les felicito por el partido que han hecho, porque no es fácil pararnos cuando nos ponemos en marcha y creo que también Dani Martín ha tenido dos o tres paradas de mucho valor”, desarrolló en la sala de prensa el técnico.

No sabía qué se iba a encontrar porque a Guede lo conocía sólo de sus trabajos anteriores como técnico en Argentina, Chile o México. “Habíamos analizado lo que el míster había hecho en otros equipos y había distintas posibilidades, pero solo podríamos verlo al ver la alineación. Los ajustes que hemos hecho durante la semana han ido enfocados a su dibujo, pero en un desajuste nos han metido el gol. En conjunto, yo me voy muy satisfecho de lo que han hecho los jugadores, aunque me iría muy contento si hubiéramos ganado”, confesó Pacheta ante los medios.