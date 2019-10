No teme a los defensas y tampoco se esconde de las preguntas. Armando Sadiku atendió a los medios de comunicación en un esforzado y resultón castellano. Destaca por sus claros conceptos de esfuerzo y trabajo colectivo, así como la capacidad para analizar la situación deportiva del Málaga sin poner excusas. Saber lo que se vale tanto como los goles.

"Estamos convencidos del trabajo que estamos haciendo. Cada semana se ve que estamos jugando muy bien. Es una mala racha esta que pasamos ahora, pero confiamos en nuestra fortaleza y trabajo, los resultados van a llegar", comenzó Sadiku, que añadió: "El equipo merecería tener más puntos pero de momento estos son los resultados. Hemos jugado con los seis primeros y hemos hecho buenos partidos. Tenemos pocos puntos, esperemos ganar esta semana y volver a casa con los tres puntos".

Toca un tema interesante Sadiku, el del calendario. Sobre el papel, se suaviza notablemente: "Por eso somos positivos. Ahora tenemos partidos más fáciles pero en este campeonato ningún partido lo es. Trabajamos para sacar la victoria y luego afrontamos a equipos", dijo el albanés, que comenzó a hablar del Dépor: "Si para ellos es una final, para nosotros también. No tengo ninguna duda de que vamos a ir con todas nuestras fuerzas para sacar tres puntos. Claro que lo hablamos en el vestuario. Todos estamos ahí cerca, podemos estar en una zona mejor, donde merecemos. Respetamos al Dépor como equipo, pero nosotros también estamos ahí con ellos. Nosotros nos tenemos que centrarnos en nuestro juego".

Como delantero de referencia que es, los goles son algo fundamental. "Quiero hacer más, no estoy contento con mi rendimiento, pero todo el equipo tenemos una mala racha. Pero yo estoy aquí para hacer muchos goles", aspira Sadiku, que puntualiza: "Ante el Cádiz tuve dos o tres ocasiones, aunque no muy claras. Esto es fútbol, no entran todas. A veces fallan jugadores que son top. Yo a trabajar y mejorar".

Sobre Víctor

"El entrenador es una persona muy positiva. En estos momentos difíciles para el equipo él siempre te da apoyo cien por cien. Apoya a todos los jugadores, hace su trabajo con mucha alegría pero en el campo nos toca a nosotros dar el cien por cien para ganar partidos. ¿La adaptación? Poco a poco me voy a ambientando, el staff técnico me ayuda mucho a moverme en el campo, cada día me siento mejor".

Movimientos

"Soy nueve pero a veces me gusta tocar la pelota, no me gusta estar ahí esperando a que me lleguen balones al área. Me toca trabajar para el equipo, romper en banda. Cada partido es diferente al anterior. Yo si puedo hacer algo por el equipo, lo haré sin duda. El área es muy zona, claro".

Selección

"Fui convocado pero después del Zaragoza tuve un problema de familia muy grave y no jugué por eso. Por eso hablé con el seleccionador. Es nuestro problema que apenas jugamos un buen partido en Zaragoza y el viernes faltaban ya siete jugadores. En noviembre se acaban las selecciones hasta mayo y podremos jugar todos".