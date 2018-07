Santos, cuenta atrás

Esta próxima semana se presenta crucial para definir el futuro de Michael Santos. El delantero no continuará en el Málaga la próxima temporada, tal y como ha podido saber Málaga Hoy, y aclarará su situación en los próximos días ya que son varios los equipos de Primera División que están interesados en él. En su contrato existe una cláusula que le permite salir gratis a un equipo de la élite si éste asume la totalidad de su ficha y a ello se agarrará el uruguayo.

El charrúa es uno de grandes atractivos de la actual plantilla blanquiazul tras la gran temporada que completó el pasado curso con el Sporting de Gijón, donde llegó a anotar 17 goles en 38 partidos de liga. En la afición generó mucho entusiasmo su regreso tras el año a préstamo y el buen nivel mostrado en Asturias, pero desde el club blanquiazul siempre tuvieron clara la peculiaridad de su caso: buen caché, ofertas de Primera y alto salario.

1Millón. Su salario, que no se reduce pese al descenso, es el más elevado de toda la plantilla

Su temporada, evidentemente, no ha pasado desapercibida para los equipos de la élite y hay varios que estarían interesados en hacerse con sus servicios, al menos, durante este curso. El Leganés es en estos momentos el equipo que más se ha interesado por el jugador. El club madrileño estaría dispuesto a pagar la totalidad de los emolumentos anuales del uruguayo y eso obligaría al Málaga a ceder al jugador gratis. Santos, que es uno de los jugadores que no veía rebajado su salario con el descenso de categoría, cobra en torno al millón de euros por temporada. Es una cifra bastante prohibitiva para el club blanquiazul, aunque éste no veía descabellado hacer un esfuerzo por mantener al jugador pese a lo que supondría en el tope salarial.

Aunque el equipo madrileño no es el único de Primera División que está interesado en Santos. Pese a que no ha trascendido, el jugador cuenta con otros interesados en hacerse con sus servicios con la misma fórmula. Sea cual fuere, el uruguayo parece tener claro que jugará la próxima temporada en la categoría reina del fútbol español.

Cabe recordar que el Málaga ya recibió hace unas semanas una oferta formal por el jugador. Era del Copenhague danés y era de casi cuatro millones de euros. En Martiricos, con Caminero a la cabeza, satisfacía la oferta pero River Plate, que aún tiene el 30% de los derechos del jugador, lo consideraba insuficiente. La operación no se llevó a cabo. El interés de los daneses sigue intacto pero sólo un aumento de la propuestapodría hacer decantar la balanza por el traspaso antes que por la cesión de uno de los interesados en Primera.

El delantero, mientras se esclarece su futuro en estos días, sigue entrenando a las órdenes de Muñiz, aunque cabe destacar que llegó reenqueante a la pretemporada por unos problemas físicos que arrastraba de su paso por el Sporting y sus entrenamientos están siendo en su mayoría en el gimnasio o con el readaptador físico Manu Gestoso. Es anecdótico que Santos no forme parte de la platilla del Málaga en su web, aunque otros que vuelven de cesión, como Mula o Ontiveros, tampoco.