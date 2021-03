Scepovic: "El grupo es fantástico, cada día estoy mejor"

No tuvo mucho tiempo Stefan Scepovic en su debut con el Málaga. Salió al campo tras empate del Tenerife en el lugar de Caye Quintana. Estuvo 10 minutos en el campo, más el descuento, tiempo en el que tocó cinco balones y recibió una falta aguantando el balón. El serbio, no obstante, está satisfecho por tocar ya balón de manera oficial a la semana de aterrizar en Málaga. Ante la baja de Orlando Sá, en el que poco se puede confiar por sus recurrentes problemas físicos, es la principal alternativa en el ataque para el tramo final de Liga.

"Estoy muy contento por el debut. No pudo ser con la victoria, pero es importante ir sumando. Mejor un un empate que perder un partido. Estuvimos cerca de los tres puntos y con ese sabor agridulce nos fuimos. Contento por el debut, pero no pudo ser debutar con los tres puntos", decía el serbio, que ofrecía sus primeras sensaciones tras el trabajo con sus compañeros: "Toda la semana con el equipo las sensaciones fueron buenas. El grupo es fantástico, el ambiente es muy bueno y ahora toca seguir entrenando fuerte e ir sumando. Es importante ir sumando minutos, estamos todos ahí para ir ayudando al equipo y contento de formar parte de este grupo, que es muy bueno. Me estoy notando cada vez mejor y vamos a ir a más".