El detalle de Schuster con el malagueño Esteban Vigo y su Xerez CD

Bernardo Schuster, entrenador del Málaga en la temporada 2013/14 y del Xerez CD en las temporadas 2001/2002 y 2002/2003, cuando el equipo estuvo a punto de subir a Primera, va a sufragar los entrenamientos que el club azulino, ahora en Tercera División, va a seguir realizando en Montecastillo. El técnico alemán se ha comprometido a ayudar al club que entrenó hace ahora 20 años y va a costear de su propio bolsillo las 18 próximas sesiones en las magníficas instalaciones que tiene el hotel jerezano junto al Circuito de Jerez. Aunque no se ha especificado la cuantía, la suma está por encima de los 6.000 euros.

El anuncio lo realizó el entrenador del Xerez, el veleño Esteban Vigo, que tiene una larga amistad con el alemán desde que ambos coincidieran en los años 80 en el Fútbol Club Barcelona, durante la rueda de prensa que ha celebrado en la sede del club para hablar de la previa del partido contra el CD Rota del domingo. "He intentado buscar una estabilidad a nivel de equipo y entrenamientos porque estamos un poco con los horarios dependiendo de lo que nos da el Ayuntamiento, que no es ir para nada en contra, pero sí que quiero buscar una estabilidad en cuanto a campos. Para ello, hemos estado cinco días entrenando en Montecastillo, donde hay unos gastos bastante importantes y no son fáciles de asumir. Buscando esa estabilidad, pues hablando con un buen amigo mío y además muy jerezano, le he contado un poco la historia. Me ha preguntado cómo estoy y le he hablado del Xerez, qué estamos haciendo, qué proyecto tenemos, las dificultades de los campos y que lo mejor que tenemos es Montecastillo, pero que vale un dinero. Y cuál ha sido mi sorpresa cuando se ha prestado a que este club pueda realizar en Montecastillo 18 entrenamientos. ¿Sabéis de lo que estamos hablando no? Y van a correr a cargo de este señor, que se llama Bernd Schuster, un jerezano más, un entrenador que ha estado aquí, que conoce perfectamente la casa", explicaba Esteban.

"Cuando esta mañana me lo ha dicho se me han saltado las lágrimas, igual que estoy ahora", afirmó visiblemente emocionado el técnico azulino. "Una persona que está en Madrid, que es muy gran amigo y me ha dicho que quiere el bien para el Xerez y particularmente para mí. Basta con que estés ahí y yo voy a hacer esto. Y no me lo he podido callar, sólo lo sabía Juan, con ninguno más lo he comentado. A los jugadores se lo he dicho esta tarde en el entrenamiento. Esa estabilidad la vamos a tener gracias a él en unas instalaciones que son perfectas para nosotros. Es una noticia enorme para los que nos sentimos jerezanos", afirmaba el entrenador azulino.

Esteban llamó a Schuster este viernes para interesarse por su salud, ya que el alemán ha sufrido una operación de rodilla. "Tenemos muy buena relación, viene a mi casa muchas veces cuando sus obligaciones se lo permiten. Tenemos una amistad bastante grande y esta mañana lo he llamado porque quería saber cómo va la recuperación de esa rodilla que tiene afectada. Lo primero que me ha preguntado es cómo estoy, porque desde que firmé aquí está igual de nervioso o más que yo, porque también le duele esto, me felicitó por redes sociales y no hablábamos desde entonces. Y a través de esa conversación ha surgido todo. Le he explicado y él ha tomado la iniciativa. Es algo que no voy a dejar de agradecer nunca. Es un detalle que no es fácil, ya sabéis el coste que puede tener eso, pero el dinero no es lo más importante, sino el detalle que ha tenido para que nosotros podamos estar en unas instalaciones acordes a lo que este equipo se merece".