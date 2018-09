En el vestuario del Málaga había sensación de oportunidad perdida. Sin dramatismo ni fatalismo, pero el sentir de los jugadores que hablaron en zona mixta denotaba que había esa percepción en la caseta.

"Cada uno jugamos nuestras armas, fue un partido serio, en nuestra línea. Tuvimos ocasiones para ponernos por delante, no lo hicimos y en una jugada aislada y desafortunada y pusieron por delante. Habían bajado, estábamos apretando y nos metieron cuando apretábamos", decía Luis Hernández: "Es la jornada 6, quedan muchos meses por delante. Estoy muy tranquilo por el partido hecho. Es un campo complicado, un gran rival y competimos igual".

"Estoy un poco triste por la derrota, vinimos para ganar y no lo hicimos. Tenemos que seguir jugando en esta línea", aseguraba un N'Diaye al que le costó imponerse en el centro del campo: "Pudimos ganar, pero el partido se fue. Fue una pena, pero es el fútbol, Estamos trabajando, el domingo tenemos ya otro partido. Tenemos una buena mentalidad y tras el gol peleamos hasta el final del partido, no acusamos el gol en contra. Hablamos en el vestuario y ya hay que pensar en el siguiente partido. No pasa nada grave".

Por último, Cifu dijo que "sabíamos que iban a ponerse las cosas difíciles, el partido estuvo ahí, pero en esta categoría los partidos son así. No perdimos una final ni nos daban una copa si ganábamos".