Solvencia sin goles

El fútbol son goles y al Málaga le cuesta meterlos. Se saldó con 0-0 el tercer amistoso del club blanquiazul en el Marbella Football Center. Fue derbi provincial, con el Marbella al rescate tras la renuncia del Rayo Vallecano al amistoso que estaba ya pactado. El encuentro quedó marcado por lo físico, que fue lo que marcó en un encuentro en el que los errores del rival fueron la única vía para disparar los uys al respetable desplazado a San Pedro.

Juan Ramón López Muñiz apostó en esta ocasión por un once el que destacó la presencia de varios canteranos y en el que destacó la juventud de su plantilla. El único jugador que superaba la treintena del once titular era Manuel Iturra. El resto rondaban o estaban muy por debajo de las 25 primaveras: Andrés Prieto, Iván Rodríguez, Diego González, Abqar, Juankar, Juan Cruz, Boulahroud, Mula, Juanpi y En-Nesyri. Este primer esbozo de once contó con una hora de partido ante los marbellíes.

Miguel Torres, Cifu, Hicham y Kellyan fueron los únicos que no jugaron ayer

Enfrente estaba un Marbella con bastante caras nuevas. Padilla también planteó dos onces con teóricos titulares y suplentes, dando minutos a todo el plantel. Continúan tan solo ocho de los que el año pasado tan buen rédito dieron en el Municipal y los recién llegados intentaron engrasar.

El primer tiempo regaló bastante posesión el cuadro blanquiazul. Los galones eran suyos, un equipo de mayor categoría y que llegaba más rodado al encuentro. Hubo dominio malaguista pero éste tardó en generar algo de provecho en el área de Godino -formado en La Academia-. El fútbol pasaba por las botas de un Juanpi Añor que sigue ofreciéndose cada vez que salta al campo pero al que no le terminan de salir las cosas. Fue de lo más destacado pero aún tiene que ser más determinante y, sobre todo, práctico en su fútbol. El venezolano, en la punta de ataque con En-Nesyri, tuvo la primera acción de peligro. Un buen servicio del marroquí por la izquierda no logra a rematarlo el vinotinto.

Destacó también esa primera hora de partido algunos jóvenes como Juan Cruz y Abqar, que están aprovechando sus oportunidades con personalidad. Sobre todo el central africano, que se mostró seguro junto a Diego González en el centro de la zaga y no titubeó con el esférico -de hecho completó un par de desplazamientos en largo con nota-. El aún juvenil del Rincón de la Victoria también tuvo protagonisma. Quizá le falta aún algo de físico -que irá ganando poco a poco-, pero ya tiene maneras de futbolista. De hecho, a la media hora gozó de una buena oportunidad que se cosechó el mismo: zigzagueó en el área a su par y logró rematar, aunque algo desviado.

La primera hora dejó también a Juankar tocado. El lateral sufrió un golpe de calor que le obligó a ser sustituido por Ricca. Además, se vieron un par de errores en la salida de balón y en el balón parado que provocaron sendas ocasiones para el Marbella, ambas erradas. Boulahroud, que debutaba ayer de cara al público, se mostró algo apagado en tareas creativas pero sí mostró contundencia a la hora de robar.

El segundo once, con Ricca ya en el campo, lo completaron Munir, Rosales, Luis Hernández, Miquel, Renato, Recio, Lacen, Ontiveros, Adrián y Jack Harper. Se vio a un equipo más solvente en esa media hora, al menos así lo sufrió un Marbella que también relevó a su equipo tras el descanso.

La figura en este tramo del encuentro fue de nuevo Ontiveros. El marbellí ha sido lo más destacado en los dos partidos que han podido ser presenciados de los blanquiazules. Se le ve con ganas y hambre al canterano, que llega reforzado tras su cesión en el Valladolid. De hecho, tuvo una de las acciones más peligrosas del Málaga: se coló hasta la cocina y golpeó el esférico en el poste. Ontiveros la pide, produce y sobre todo lo intenta con notable sentido. Además, a nivel defensivo está aportando intensidad.

Con las llamadas de última hora de Iván e Hicham, fueron cuatro los jugadores que se quedaron sin disputar minutos: el propio marroquí, Kellyan, Miguel Torres y Cifuentes.