Álex Pérez zanja la polémica con Juanpi

Hay que contextualizar antes que nada la situación para explicar por qué Álex Pérez se disculpó a través de las redes sociales con Juanpi Añor. Hay que recordar que el zaguero del conjunto asturiano fue quien cometió penalti sobre el vinotinto en el césped de El Molinón. Tras aparecer en zona mixta, Pérez mostró su enfado y achacó la decisión del colegiado del encuentro a la baja estatura del centrocampista del Málaga.

“¿Si era penalti? No, por supuesto que no. No tengo culpa de que un jugador mida 1.50, se me eche encima y me lo quiera quitar de en medio. Si me lo hacen a mí constantemente los delanteros, no pitan nunca. Ya estoy cansado, el equipo ha salido perjudicado en varios partidos”, dijo en plena ebullición Álex Pérez, que tras la repercusión de sus palabras decidió en la mañana del lunes explicarse y pedir disculpas a Juanpi.

El texto de Álex Pérez fue el siguiente: “Al acabar el partido contra el Málaga, en zona mixta me preguntaron sobre el penalti que el árbitro señaló tras una acción mía con Juanpi y mi respuesta fue muy desafortunada. En ningún momento mi intención era faltar el respeto a un compañero de profesión señalando su estatura. Sólo quería reflejar que el golpe no fue intencionado y sí consecuencia de mi mayor altura. Insisto, soy consciente de lo inapropiado de mi comentario, pero no he querido menospreciar a Juanpi. Por supuesto, quiero pedirle perdón si se ha sentido ofendido por mis palabras. El respeto hacia el rival siempre ha guiado mi carrera y lo seguirá haciendo”.

De cualquier modo, no se puede olvidar que Juanpi tuvo que ser atendido tras esa acción por estar sangrando y se marchó de Asturias con su correspondiente marca de guerra. “Creo que se vio claro que fue penalti”, dijo Juanpi al término de un duelo en el que consiguió su primer tanto del curso tras rechazar el poste el lanzamiento de Blanco Leschuk.

El Málaga, por otro lado, volvió a sufrir un arbitraje desafortunado. Las dos últimas jornadas resultaron desastrosas para los blanquiazules. En Pamplona fue la injusta expulsión de Blanco Leschuk y en Gijón el penalti inexistente señalado a Koné. Decisiones que influyeron en ambos encuentros.