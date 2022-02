Suelo más firme pero techo de cristal

El Covid 19 ya circulaba por España aquel 20 de febrero en el que el Málaga fue intervenido judicialmente. Dio tiempo a cerrar la venta de Antoñín a final de ese mes al Granada, un millón y medio que dio un balón enorme de oxígeno. Poco después, el estallido de la pandemia que cambió la vida en el planeta Tierra. A escala malaguista también hubo un terremoto considerable en ese segundo mes de 2020. La jueza Ruiz González, tras una investigación policial, vio actitudes presuntamente delictivas en la gestión del Málaga. “Administración desleal y/o apropiación indebida y blanqueo de capitales”, se decía en el auto.

En enero pasado se extendió seis meses más la administración judicial del club. Se ha dilatado la instrucción ante la negativa a declarar de los Al-Thani pese a los requerimientos de la jueza. José María Muñoz cumple este periodo al mando designado del club, que encontró un suelo de estabilidad del que carecía antes, abocado a la desaparición si no se intervenía. La dejadez de los Al-Thani, su dudosa gestión y sus decisiones caprichosas, más los gastos disparados, honorarios y préstamos personales en su beneficio con dinero del club, habían llevado a la entidad al límite. Por medio ha habido episodios inverosímiles, como el despido de Víctor Sánchez del Amo a raíz de un vídeo de contenido íntimo, un doloroso ERE que afectó a trabajadores del club y al grueso de una plantilla con sueldos inabordables en la situación de del verano de 2020, medio centenar de futbolistas de diverso pelaje y dos permanencias deportivas tremendamente meritorias. Visto con perspectiva, ese suelo más estable fue clave para la pervivencia del club, pero ahora se comprueba que un techo de cristal impide pensar en algo más importante, como el esperado regreso a Primera, si no hay un cambio de la situación con un nuevo propietario que apueste por la entidad.

“Se está haciendo un poco eterno”, admitía en Ser Málaga Paco Valverde, abogado de la APA, que lideró las denuncias de la gestión catarí: “A esto nos ha llevado el señor Al-Thani. Era lo que hay ahora o no tener club. Quien nos ha llevado a eso es el jeque. Todos lo que estamos intentando es lo mejor para la entidad. Sí es cierto que lo ideal no es tener un administrador judicial, pero eso lo reconoce hasta él mismo. Él entiende que no es lo idóneo para dirigir un club de fútbol, que es una empresa, pero muy especial, como todos sabemos. Un administrador judicial no puede hacer inversiones, experimentar y mejorar una plantilla por muchos fondos que pueda recibir. Tiene que hacer una política de mantenimiento y de contención del gasto con supervisión continua por parte del juzgado. No se puede, por mandato judicial, crear gravámenes excesivos en el funcionamiento de la entidad”.

“Por eso digo que en un futuro ojalá pueda haber una propiedad distinta a los Al-Thani que pueda llevar el club donde se merece estar, con el planteamiento correcto y la inversión necesaria. El fútbol es muy caprichoso. Si la pelotita entra todo es color de rosa, lo deportivo y lo extradeportivo ruedan bien. Si no entra, afecta a todo también”, ahondaba Valverde. Dos años después de aquella mañana en la que la ley entró en La Rosaleda, un proceso farragoso fue clave para la pervivencia de la entidad, pero ya es demasiado farragoso y se une a la mala marcha deportiva. Un ambiente enrarecido. Urge, después de las dilataciones de Al-Thani, una aceleración del proceso para recobrar la normalidad cuanto antes.