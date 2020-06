Tebas: "Cuando se pueda, debe haber público en los estadios"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, estuvo en El Partidazo de Movistar y habló sobre la situación del fútbol español a pocos días de que se retome la competición. Se conocieron más horarios de las próximas jornadas y el presidente, audaz para poner en marcha la maquinaria, pide ahora prudencia y cautela para que se pueda llegar hasta el final de la competición y no haya contratiempos.

"Siempre he creído que volveríamos y hemos trabajado desde el momento que tocaba pensarlo. Era una situación muy complicada, pero nuestra obligación era estar preparados", decía Tebas, que abordaba con cautela el tema de los aficionados en el campo, algo que se comprometió a estudiar Pedro Sánchez en los próximos días y para lo que el Málaga ya ha estudiado protocolos: "En el momento en que se pueda, debe haber aficionados. Esto es un tema sanitario. Hace tres semanas parecía que era imposible y una barbaridad y ahora quedemos ya llenar estadios. Vamos a ir por orden. Hay ataques de integritis deportiva. Es como si un equipo en competición europea juega más cansado. Mi opinión es que donde se pueda, se debe jugar con público. El Eibar-Real Sociedad se jugó el 10 de marzo ya a puerta cerrada por el coronavirus. Si la pandemia sólo afecta a cuatro comunidades, no se iba a cerrar el resto. Trabajamos en los protocolos de vuelta a los estadios, se coordinará con el CSD y las autoridades".

Al respecto, Manolo Gaspar se pronunció días atrás en Radio Marca. "Para esto todavía tiene que pronunciarse el Gobierno. Si estás dejando un 30% del aforo en un cine, tiene sentido tener el 30% del aforo en un estadio. Estamos esperando, la gente del club está trabajando en ello y vamos a ver qué se decide desde el Gobierno. Haremos lo que Sanidad diga, si dice que se puede un 30% de un aforo en un estadio veremos qué mecanismos podremos poner en funcionamiento", aseveró el director deportivo malaguista.

"Tengo miedo, hay mucha relajación. No se ha contagiado ningún jugador en estas cinco semanas de entrenamiento. Hemos hecho dos rondas de tests, más de 2.500 en cada uno, y no hay contagiados, ningún positivo", hizo un llamamiento Tebas, que habló de cómo se podrán ver los partidos en televisión: "Hemos trabajado y lo que hemos decidido es dar las dos opciones, que el espectador decida cómo lo quiere ver, con sonido virtual o no. Una compañía noruega especialista y con el videojuego del FIFA, con EA Sports, han trabajado con nosotros. Cuando se llega al áren el sonido cambia. Son situaciones reales el sonido que está grabado en el FIFA".

"Todos los viajes los debemos organizar LaLiga. Habrá 250 chárters, partidos, será todo milimitrado, no puede fallar la seguridad sanitaria de ninguno porque nos jugamos muchísimo. Hasta el último partido del play off de ascenso hay que mantener muchísima tensión. Esto no ha hecho más que comenzar", incidió Tebas, que afirmó lo siguientes sobre la asistencia de prensa a los estadios: "Es el que hay. El problema es que hay que entrar, se pueden cruzar con jugadores, no es tan sencillo. En el protocolo inicial no había medios y ahora habrá 14 fotógrafos por partido. Es el tope, hay descontentos, en las radios también. Hay que tomar decisiones, habrá pocos dirigentes y directivos. A veces me sorprendo. Hace tres semanas decían que eran unos locos. Cuando termine la temporada haré una reflexión general. Hay mucha gente que ha hecho daño. Escupía y le caía encima. Hablo del entorno de la industria".