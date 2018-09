Test de bloque

A Muñiz se le llena la boca de hablar de su bloque. Quiere que todo el mundo esté enchufado y se sienta importante independientemente de lo que juegue. Sabe mejor que nadie los secretos de la Segunda División y cómo crear proyectos ganadores más allá de nombres y otras recreaciones. No es amigo de artificios el asturiano, que en la cuarta jornada se encuentra ante un escenario para que lleva preparando a la gente desde hace mucho. Sin tres titulares, que además a día de hoy pueden ser casi considerados los tres jugadores de referencia del equipo (cada uno en su estilo), toca remodelar un once que apenas sufrió variaciones en las tres citas precedentes.

Munir venía siendo un muro. En Lugo sostuvo el marcador para luego darle la vuelta y en Almería salvó literalmente el empate rojiblanco. Mientras le toca cumplir con sus obligaciones con Marruecos, el Málaga tendrá que tirar de Pawel Kieszek. El veterano portero llegó del Córdoba hace una semana, que es lo que lleva trabajando con sus compañeros. Hay quien dice que es uno de los mejores metas de la categoría. Si sus cualidades están al nivel de su soltura ante los medios, puede estar tranquila defensa.

Más duro es ver un once sin N'Diaye. El centrocampista es el pegamento del Málaga. Nadie sabe bien cómo responderá el equipo sin su enorme presencia. Ahora muchos se lamentan por la salida de Recio e Iturra. Sobre todo porque las opciones del técnico se reducen a Boulahroud y Lacen. Y ninguno es el senegalés. Puede que Muñiz hasta varíe el once en algún instante del partido. O de inicio. Porque ha colado a Iván Jaime en la lista (de 20 hombres, hoy hará dos descartes), un prometedor canterano de 17 años que le ha enamorado en pretemporada. El asturiano tiene desde hace tiempo en su cabeza probar una medular con tres hombres para facilitar su ingreso en la élite. Habrá que ver si hoy es el día.

La tercera ausencia notable es la de Pacheco. El pizarreño sólo jugó en Almería, sí, pero le bastaron pocos minutos para dar su primera asistencia. Y no es un fichaje más, ha llegado para ser clave en este Málaga, con un currículo lleno de medallas de ascenso. Es en las bandas, no obstante, donde más opciones tiene Muñiz. Juankar, Ontiveros, Mula, Hicham, Renato Santos y hasta Harper, Héctor y Koné pueden caer a los flancos.

Los demás, en teoría, serán los mismos del Mediterráneo. Eso incluye a Harper, uno de los hombres de moda. El delantero está en una nube después de su inicio de temporada y su estreno goleador. Sueña con repetir gesta ante La Rosaleda. Aunque su gran virtud es el corazón. Ahí es donde los jugadores se meten en el bolsillo a los malaguistas.

Los aficionados, precisamente, están con un ojo apuntando al cielo. Dicen los expertos en meteorología que se avecinan fuertes lluvias en la capital. Habrá que ver si coinciden con el partido y su intensidad. El agua desluce cualquier cita, pero más allá de la merma que pueda sufrir el espectáculo, es que la convierte en una ruleta rusa. Y, con la igualdad que existe en la categoría de plata, cada detalle cuenta.

Enfrente estará el Tenerife de Joseba Etxeberria, un conjunto bien armado y con poso. Igual no parte entre los superfavoritos, pero Muñiz cree que es un candidato a cualquier cosa y que estará todo el curso arriba. No obstante, los chicharreros no han terminado de encontrar regularidad en su juego, sobre todo en las primeras partes. Pero sí tuvo capacidad para empatar los tres envites que lleva jugados. No podrán jugar por lesión Aveldaño, Tyronne y Sanz y tampoco el internacional Chilunda.