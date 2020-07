Tete Morente: "Me gustaría seguir aquí muchos años, hasta que el club quiera"

Tete Morente se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del Málaga desde que Manolo Gaspar lo reclutase en el mercado invernal. Ante el Alcorcón remató la faena con un golazo espectacular: "Me hacía falta estar cerca de mi tierra, eso me ha hecho dar mi mejor nivel. Me siento aquí como en casa porque tanto el equipo como la afición me han acogido muy bien. Nunca he venido aquí por dinero, he venido porque quiero jugar en el Málaga y me gustaría seguir muchos años aquí mientras el club quiera, pero eso no depende de mí".

En poco tiempo se ha ganado a la afición y al vestuario: "Yo solo llevo seis meses, pero mis compañeros llevan todo el año sufriendo. El equipo ha demostrado la fidelidad que le tiene al club. Se nota que le tenemos cariño al club. Tenemos una afición diez, ellos se lo merecen. Nuestros familiares también que son los que sufren por nosotros”.

¿Dedicatoria? A mi familia. A mi pareja, mis padres, mi hermana y mi cuñado que son los que siempre están ahí conmigo sufriendo. También a la afición que ve a su equipo sufrir y sufre con nosotros. Va para ellos también".