Topes ficticios y reales

Las cifras desveladas por LaLiga días atrás mostraban que el Málaga es, con cierta diferencia, el equipo con más poderío económico de la categoría. No condiciona ello el mensaje de Juan Ramón Muñiz, que sigue respetando a los rivales y mandando un mensaje de humildad y de estajanovismo. "No entiendo mucho, hay quien lo maneja mejor que yo", terciaba cuando se le cuestionaba por el asunto: "Nosotros tuvimos problemas para inscribir jugadores, así que... Todo el gasto no está en la plantilla. Ojalá todo estuviera en la plantilla, sería buena señal, pero no sucede eso. Todo eso viene arrastrándose de otros gastos ya empleados, también de otros departamentos. Tampoco es muy exacto para reflejar una realidad".

Recondujo Muñiz el mensaje hacia lo que tiene que ocurrir hoy en La Rosaleda, donde viene un Córdoba que ha mejorado desde que se inició el torneo. "Tuvo una situación particular de verano que le atrasó la planificación, no les benefició. Empezó con dudas, pero ya hace goles y no los encaja. Ante el Alcorcón fue serio, con posesión. Javi Lara, Alfaro, Aguado, Álex... Tiene mucho material y buenos jugadores para la categoría. No es el Córdoba que empezó. No nos tenemos que confiar de la jornada 1. Con juego, llegada, experiencia... Hace goles, tiene facilidad", elogiaba Muñiz a su rival.

No quiere el entrenador que el nombre del rival condicione la aproximación al partido. "Para nosotros no hay partidos peores, fáciles o difíciles. Los tres puntos de la primera y la última jornada son iguales. No hay rivales mejores o peores. Toca el Córdoba y a intentar superarlo. El partido de la semana siguiente muchas veces no sé cuál es. A seguir sumando, no sabemos cuál va a ser el rival directo. El objetivo es ganar al Córdoba, no hay más. Los partidos son tres puntos. Cada partido es diferente a los demás, da igual casa o fuera", explicaba el técnio asturiano: "No encadeno victorias, cada partido es nuevo. Sólo puedo solucionar el siguiente partido. No sabemos quién va a ser nuestro rival en marzo o abril por el ascenso. Tenemos tres puntos y prepararnos bien. El resto no suelo mirar, ni el rival ni la clasificación. Tenemos el apoyo de la afición, pero fuera tenemos una responsabilidad también. Hay que sumar, sea en un sitio o en otro.

Habló el técnico sobre nombres propios, como el del marroquí Hicham. "Como cualquier jugador joven, está demostrando buenas condiciones, da una buena ayuda al equipo, verticalidad, velocidad y trabajo. Tiene descaro para atreverse en situaciones difíciles. Es muy vertical. Hay que intentar aprovechar sus características y su buen hacer. Tengo que ver qué jugadores hay disponibles y qué situación es ventajosa o de recambio, jugará el que en mejores condiciones esté. Cada uno tiene sus características. Pueden venir bien durante un rato de partido o todo. Tiene velocidad y verticalidad, es prioritario para un jugador en esa posición en estos tiempos de fútbol. Tiene la velocidad y eso es principal", señaló Muñiz, que no confirmó quién estará bajo palos, aunque se entiende que será Munir: "Lo tengo claro, pero cualquiera de los tres puede jugar".

También se refirió Muñiz a Juanpi, de nuevo en la lista. "Es un futbolista que todos sabemos la situación que pasó", reconoció el gijonés: "Le vino bien el partido de Copa, necesitaba vestir la camiseta del club, sentirse identificado, partícipe, de las situaciones buenas y malas. Es uno más del club y la plantilla. Trabaja bien y es la línea a seguir. Estuvo fuera, otros compañeros tuvieron ventaja. Sus entrenamientos nos dejan satisfechos, los compañeros se han portado, le han dado motivación. Tenemos la obligación de recuperar, al menos intentarlo, lo que tenía. Está poniendo todo de su parte. Tiene las cosas muy claras, está haciendo todo lo posible para ayudar".

Por último, Muñiz valoró la posibilidad de que Ontiveros y Dani Pacheco compartan el once inicial. "No habría ningún problema en que jueguen juntos. Son futbolistas que se adaptan a las situaciones de juego. Puede jugar cada uno por una banda, no habría ningún inconveniente en que jugaran juntos", dijo sobre el marbellí y el pizarreño.