Trasvase Miquel-Jorge Molina

El mercado de fichajes se anima. Se anima no precisamente por los movimientos que está realizando en estos días el Málaga, que está llevando cada operación con muchísimo sigilo, sin ningún escape que pueda perjudicar a todos y cada uno de los movimientos que tiene entre manos. Es bien sabido que la operación salida será larga y delicada, tanto para José Luis Pérez Caminero como para Juan Ramón López Muñiz, ambos encargados de agilizar la larga plantilla con la que acabó el curso el club costasoleño.

El mercado se está moviendo, precisamente, por la iniciativa de otros equipos y las manifestaciones de sus representantes. En este caso, hablamos de Ángel Torres, presidente del Getafe, que colocó al Málaga entre los nombres propios de la rueda de prensa que concedió ayer ante los medios para presentar las nuevas equipaciones azulonas y para hablar de la actualidad del club. El presidente de los madrileños confesó, entre otras píldoras, que "Caminero estuvo aquí la semana pasada conmigo porque quiere un par de futbolistas nuestros", anunciaba Torres y aseguraba, prometiendo dificultad, que "el verano todavía es muy largo".

Caminero está interesado de otro jugador del Getafe, además de Molina

Uno de esos jugadores de los que habla el presidente azulón no es otro que Jorge Molina. El alicantino es uno de los deseos de Caminero para reforzar la delantera blanquiazul -además de Rubén Castro, otra de las opciones-. Es uno de los puestos más exigentes y que peor cubierto está, de momento, la amplia plantilla blanquiazul. Tan solo En-Nesyri -uno de los caramelos del mercado tras su presencia en el Mundial y ese magnífico cabezazo ante España y que ve reducida su cláusula a diez millones de euros tras el descenso del club- y Michael Santos -otro jugador como muchos pretendientes pero que el club quiere preservar entre sus filas-.

Sobre Molina, Ángel Torres comentó que "no está en el mercado, salvo que él me lo pida". "En principio y en final no va a salir, Jorge es un patrimonio del Getafe", aseguraba y recordaba: "En la vida hay que ser agradecido y Jorge es uno de los futbolistas a los que más tengo que agradecer, su comportamiento, su honradez. Me costó mucho traerlo y quiero disfrutarlo hasta el último minuto". El presidente quiso zanjar el tema con su delantero echando el balón sobre su tejado: "No sé cuáles son sus intenciones porque no he hablado con él, pero salvo que él lo pida o tenga una oferta de fuera, no va a salir. He visto que muchos equipos lo piden, pero por parte del Getafe no está en el mercado".

No fue el único nombre propio que puso Ángel Torres encima de la mesa. Aunque con este no fue tan explícito pero es ya sabido el interés del Getafe por Ignasi Miquel -también le seguía la pista el Eibar-. El presidente confesaba que "nos interesa un central del Málaga y le hemos hecho una oferta, pero de momento no hay ningún tipo de acuerdo". La dirección deportiva blanquiazul ya rechazó una primera oferta getafense y les remitió la cláusula de rescisión.

Aunque Torres jugaba al despiste: "Va a llegar un central que lo haremos público en breve. Tenemos el acuerdo con el club, pero aún no están los contratos de vuelta. Es español. Tenemos asegurado cuatro centrales y el quinto que viene de camino". Las negociaciones por Miquel con el Málaga continúan y podrían llegar a buen puerto en las próximas horas si la cuantía económica convence a Caminero, una operación que podría abrir la puerta a uno de esos dos jugadores azulones que tantea el director deportivo. El mercado se mueve.

Por otro lado, otro nombre por el que el Málaga se interesó en las últimas semanas, Álvaro Vadillo, ya ha encontrado equipo. Un rival directo como el Granada oficializó la llegada del extremo gaditano.