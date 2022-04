Vaso medio lleno

El resto de la jornada ha hecho mejor el buen empate del Málaga ante el Valladolid (2-2) en el estreno de Pablo Guede en el banquillo. Lógicamente, quedó un poso de frustración tras ir arriba 2-0 comenzado ya el segundo tiempo. Igual que Adrián López pudo meter dos veces el definitivo, también Dani Martín, en su mejor actuación de la temporada, salvó varios goles. La diferencia radica seguramente en un Shon Weissman, que tiene un valor de mercado de seis millones y ya lleva 16 goles. En ambos casos, más que toda la zona atacante del Málaga. En un parpadeo empató el partido.

Fue, ante todo, el debut de Pablo Guede. El técnico argentino insistió en que no veía al equipo muerto, ni hace un mes cuando habló de lo que veía desde México ni cuando tuvo su primer discurso como técnico malaguista. El caudal de fútbol del Valladolid, posiblemente el mayor de la categoría, de la que es el máximo realizador con cierta diferencia, obligó a tomar alguna precaución. Quienes le han visto dirigir con continuidad aseguran que Guede no responde a esa fama de técnico atacante al extremo, por momentos temerario. Es, ante todo, pragmático. Guede alternó sistemas de juego durante el partido. Comenzó con tres centrales y después varió a dos tras el descanso. La tarjeta de Andrés Caro y el peligro que llegó por la zona izquierda de la defensa le llevaron a cambiar. Pero, en vista de que Isma Casas no ha contado apenas para los anteriores técnicos, retrasar a Genaro, capital como ancla para el resto de compañeros en el centro del campo, tampoco era una solución. Así que prefirió también sorprender con Antoñín arriba. Una presión del palmillero por un balón que parecía imposible originó el 2-0.

Hay una semana más para ahondar en el trabajo de grupo, para introducir más conceptos. Es cierto que los rivales están ayudando para que no haya un ataque de nervios. En las últimas cinco jornadas, el Amorebieta sumó cinco puntos, el Fuenlabrada tres (los de la victoria ante el Málaga) y la Real B dos, los mismos que el Málaga. Da una cierta tranquilidad, pero con un calendario complicado hay que sumar porque ellos van a acabar puntuando indefectiblemente porque hay enfrentamientos directos.

Aunque la salvación no esté lejos, también se trata de construir para el futuro, porque no sólo se ha elegido a Pablo Guede como bombero para salvar la temporada sino también como arquitecto para la próxima. El Málaga fue agresivo, intenso y quiso. No lo ha sido en los tramos de la temporada en los que el equipo se ha ido hundiendo. Hay que contextualizar con la calidad del rival. Paradójicamente, el Málaga no ha perdido tras tres partidos con los equipos que ocupan plaza de ascenso directo.

La llegada de Guede y los rivales hacen que se vea el vaso medio lleno a falta de mes y medio para el final de la temporada. La visita a un Leganés que ayer perdió con el Oviedo y que se descuelga a nueve puntos del play off es el siguiente examen.