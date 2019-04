Víctor Sánchez del Amo se estrena en el banquillo del Málaga contra el Alcorcón. El técnico malaguista, que no quiso dar pistas de cómo saldrá su equipo en su debut como entrenador blanquiazul, sí que analizó lo que espera de su rival, al que definió con un modelo muy solido y definido: "En el análisis que hemos hecho del rival, nos hemos encontrado con que tenemos en frente un equipo, que lejos de la irregularidad de resultados, juega con un modelo muy claro, muy definido, con muchas capacidades para jugar, con jugadores desequilibrantes". Asimismo, destacó que buscará centrar el planteamiento del encuentro en fortalecer las virtudes de sus jugadores: “Hemos preparado el partido muy enfocados en tratar de darle importancia a nuestros jugadores”.

En cuanto a la dinámica que arrastra el Alcorcón, que en las últimas siete jornadas solo ha conseguido una victoria, precisamente en el partido anterior, en el que ganó al Zaragoza 0-2, Víctor Sánchez del Amo destacó que no se pueden confiar y que la exigencia será alta, ya que vienen de conseguir los tres puntos en un campo complicado: "A pesar de los resultados que traen ellos, que no están siendo muy positivos en casa, donde les está costando más, vienen de ganar fuera".

Por último, afirmó que la clave para conseguir los tres puntos es neutralizar las virtudes del rival y poner en valor las fortalezas de sus jugadores, aunque insistió en que no quiere adelantar nada relacionado con la táctica que empleará: "Vamos a tratar de aprovechar lo nuestro, trataremos de explotar sus debilidades y que las fortalezas que tienen no salgan tampoco. No puedo dar mucha más información, porque sería dar pistas al rival".