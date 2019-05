Víctor Fernández, técnico del Real Zaragoza compareció tras la derrota de su equipo ante el Málaga en La Rosaleda (3-1). El maño se mostró algo molesto con la actuación arbitral, que se quejó de un penalti no pitado a James Igbekeme al borde del descanso que podría haber supuesto el 0-2. No fue la única acción de la que se quejaron los zaragocistas durante el partido, aunque Víctor no hizo mella en ello.

"Es una anécdota ya, pero al descanso hemos merecido llegar con mejor marcador. Ha habido una jugada demasiado clara que el árbitro no lo ha interpretado así que podría haber cambiado inclusive el desarrollo del segundo tiempo. Pero eso va a quedar ahí, en una anécdota que ha pasado. Solo me queda felicitar al Málaga por su fútbol vertical, agresivo y definitivo. Nosotros no hemos tenido esa fuerza para aguantar ese empuje", analizaba sobre la jugada polémica el entrenador del Zaragoza, que no quiso avivar las llamas.

Con respecto al partido, Víctor encuentra más mérito blanquiazul que debacle maña: "Hemos estado bien, pero es más mérito del Málaga. Estábamos siendo superiores, hemos hecho un buen primer tiempo ante este Málaga. Pero el segundo tiempo no hemos arrancado bien, nos han exigido mucho, hemos tenido más perdidas de balón y los rechaces iban todos para ellos. No hemos podido evitar esa avalancha del segundo tiempo. Sabíamos que iban a ir muy fuertes y no hemos tenido capacidad de reacción para evitarlo. Tienen jugadores muy verticales y peligrosos. Son un equipo con una idea muy definida".

"Me habría conformado con que en el segundo tiempo hubiéramos hecho lo mismo que en el primero. Nuestro momento lo podríamos haber exprimido algo más", proseguía Víctor sobre el análisis de los 90 minutos en La Rosaleda: "Estamos metiendo goles fuera de casa, pero porque no nos cerramos. Cuando no tenemos la pelota somos más débiles, eso es incuestionable. El Málaga no iba a dejar que todo transcurriera como en el primer tiempo. Tuvieron más tranquilidad y mejoraron, sobre todo por los costados, con dos hombres muy profundos [por Renato y Ontiveros]".

¿El Málaga en el play off?

El técnico del Zaragoza fue cuestionado también por las opciones del Málaga de cara a los play off de ascenso a Primera División. El maño aseguró que le "gusta mucho como juega el Málaga, me identifico". Así lo definía: "Juega con un equipo que quiere tener la pelota, que quiere jugar en el campo rival. Tienen muchos recursos diferentes, tienen jugadores de control, de regate, que entran de segunda línea... Es un equipo poderosos y con una inercia muy positiva. Lo veo lanzado".

"Cuando juegas un play off es una lotería. El Málaga está ahora para apostar por él. Pero hay muchos factores, mira si hoy nos pitan ese penalti...", recordaba Víctor Fernández, que cataloga la fase de ascenso a la élite como inesperada.