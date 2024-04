Víctor García: "Espero que a todos nos pique el orgullo"

Víctor García hablaba en zona mixta tras la derrota malaguista en Córdoba, que hace daño por la imagen del equipo blanquiazul, incapacitado en El Arcángel. "Para nosotros era un partido de más de tres puntos porque se parecerá mucho a uno de play off, pero esto no determina nada en lo que puede pasar en el final de temporada. Se ha decidido por pequeños detalles, hoy ha sido por un balón parado. Y aprender de ello. La mentalidad de este equipo es brutal. Sé que desde mañana se va a estar pensando en el fin de semana que viene, en volver a dar una alegría a la afición y quitarse el mal sabor de boca de este partido. Está claro que el Córdoba se ha venido arriba con el ambiente que ha metido aquí. Nos han presionado desde el primer momento. Nosotros no nos hemos encontrado cómodos, sobre todo en nuestra salida de balón, y ahí ellos lo han aprovechando con alguna contra y demás. Hemos tenido partidos mejores en ese aspecto, y a partir de esa salida el encontrar ocasiones de gol, más competitivos. Hoy ha sido de forma más directa", explicaba el lateral.

De la mala segunda parte. "Ha sido el acierto que han tenido, que han apretado muy bien. Tuvieron algunas ocasiones claras, que nos ha podido afectar un poco. No los hemos embotellado como queríamos en la segunda parte. Sí que es verdad que con el gol se han venido atrás y han estado un poco más cómodos, pero está claro que si nosotros queremos conseguir el objetivo, hay que dar más. Espero que a todos los compañeros nos pique el orgullo de perder aquí, de que hoy toda la afición se vaya jodido porque me voy fastidiado a casa. Pero espero que desde mañana ya estemos pensando en el siguiente partido. Y porque lo merecemos por la temporada que estamos haciendo. Rematarlo consiguiendo el objetivo final", decía.

"Entiendo a todo el mundo que se vaya fastidiada con el equipo. Que vengan a vernos y no poder darles esa alegría. Está claro que no ha sido nuestro mejor partido. Hay que aprender y ser autocríticos. Nos tiene que picar el orgullo y dar un paso más. Estoy a muerte con la plantilla. Y espero que la afición crea para poder conseguir ese objetivo".