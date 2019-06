Víctor Sánchez del Amo compareció tras la victoria del Málaga ante el Elche, con la que el conjunto blanquiazul cerró la liga regular y selló su tercera plaza para contar con la ventaja de campo en el play off. El técnico valoró el papel de los menos habituales tras revolucionar el once y habló del Deportivo de La Coruña, rival este miércoles en la primera ronda de la fase de ascenso.

"Me gustaría felicitar a los jugadores, darles las gracias más que hablar de rotaciones o cambios. Entendemos que tenemos la mejor plantilla de Segunda y les tenemos que dar las gracias porque me habéis escuchado muchas veces hablar de cómo entrenan, no solo en los partidos. Este triunfo es un ejemplo de ello. Muchos jugadores que no tenían minutos se ha visto lo que han hecho, en un partido de verdad, con mucho en juego y consiguiendo dejar la portería a cero ante un rival como el Elche que juega muy bien", explicaba el técnico blanquiazul en el arranque de su valoración del partido.

Insiste en agradecer ese buen trabajo del grupo y destaca la buena dinámica en la que llega el equipo al play off. Además, destaca el papel de la afición: "Solo podemos dar las gracias a los jugadores por su disposición al trabajo, por su actitud, por ser valientes, por no acomodarse y seguir retándose de manera constante. Igual que a la afición por estar con el equipo. Ha sido un día precioso en nuestro estadio, les hemos podido dar un bonito partido de final de liga regular y nos lo han devuelto con ánimo constante".

Cuestionado por la actuación de Boulahroud, bromeaba. "Estamos individualizando todo el rato con Ontiveros, pero no está en el campo hay que buscar otro", decía. No obstante, sí entraba a valorar: "El trabajo ha sido muy bueno. Estamos satisfechos con los que no han tenido oportunidad y el caso de Boulahroud es como el del resto de compañeros. Estamos muy contentos por Boula y por todo. Hizo un gran partido. Es un jugador al que le pedimos que aumente su rol futbolístico, que tenga más perspectiva ofensiva porque entendemos que tiene capacidad y hoy ha estado sensacional, con gol y un trabajo muy bueno entre líneas que le ha dado al equipo".

Huye de etiquetas ante el Deportivo

Ahora toca pensar en el Deportivo, que termina sexto y será el rival en el play off. "Todos los rivales que nos puedan tocar son muy complicados. Los cuatro de arriba son los que llegan con mejor clasificación y hemos dicho una cosa desde que llegamos: para ascender tenemos que ganar a todos. Creíamos en el ascenso directo pero el Granada no ha fallado. Tuvimos un par de tropiezos, el empate en Cádiz y la derrota en casa y habríamos estado ahí. Ahora seguimos con la misma idea, ganar al que se nos ponga por delante en el play off. Máximo respeto para todos empezando por la eliminatoria del Deportivo", analiza Víctor.

Puede que el Málaga llegue con la etiqueta de favorito. Al fin y al cabo, llega tercero y en la mejor inercia, pero el madrileño huye de calificativos de este tipo: "Nosotros no vamos a poner etiquetas de favorito, que son algo más mediático. Nosotros nos dedicamos a jugar al fútbol. No sé si será bueno o malo para quien le toque hacerlo o recibirlo. Nosotros, como escuchantes de esas situaciones, no nos va a afectar de modo negativo. Las etiquetas que le quieran colgar al equipo ahí quedan, pero nosotros vamos a nuestro trabajo".