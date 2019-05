El Málaga se enfrenta el próximo lunes al Oviedo en La Rosaleda (21:00 horas, Gol). Un duelo entre los dos equipos que más cerca están del sexto clasificado, el Deportivo. Viti, joven extremo del cuatro asturiano, habló de ello ante los medios: "Estamos compitiendo muy bien, llevamos dos partidos en los que el equipo ha demostrado que tiene mucha personalidad y que sabe jugar al fútbol. Tenemos que seguir con la misma filosofía, competir cada partido y pensar solo en el Málaga. Que nadie nos dé por muertos que vamos a estar ahí peleando".

El canterano del Oviedo es cauto: "Lo que tengo que hacer es trabajar como siempre he hecho, y si tengo la oportunidad de jugar, hacerlo lo mejor posible. El Málaga está ahí por algo, pero tenemos que pensar en nosotros, en hacer bien las cosas. Si estamos concentrados y le metemos intensidad tenemos muchas posibilidades de llevarnos el partido. No miramos a otros partidos porque de nada sirve si nosotros no hacemos nuestro trabajo, que es ganar".

Sergio Egea, técnico del Oviedo, sabe lo que quiere de Viti, que lo cuenta así: "Me dice que explote mi velocidad, que si estoy aquí es porque me lo he ganado, y que si tengo ocasión en el uno para uno que encare. También que tenga tranquilidad en el tramo final del campo, sacar buenos centros. ¿Cómo estoy? Muy bien, intentando entrenar al máximo, y si tengo la oportunidad de salir intentar aprovechar los minutos que sean".