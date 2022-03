Voces desde el vestuario

Dos voces autorizadas en el vestuario del Málaga, el capitán David Lombán y Genaro Rodríguez, estuvieron en 7TV y 101TV, respectivamente. Y hablaron en profundidad sobre lo que pasa dentro y fuera del campo.

“En el vestuario somos conscientes de la situación. Entre nosotros hablamos. Desayunamos juntos, comemos juntos. Estamos toda la mañana juntos y se habla de todos los temas. Nuestro trabajo es el que nos va a sacar las castañas del fuego. Nos tenemos que mirar al lado y dar la piel por ellos. Los que somos de sangre caliente, sin perder las formas y desde el control de las palabras, tenemos que tirar del carro y obviamente los 11 tenemos que salir a morder. Si en el 50 no podemos más, pedimos al mister el cambio y sale otro”, apuntaba Genaro, que tenía palabras contundentes sobre lo que hace falta: “Compromiso yo no creo que falta. El ambiente es bueno dentro del vestuario, hay momentos y momentos. Cada uno es bastante mayorcito, desde los más pequeños por edad hasta los mayores. Cada uno sabe que es futbolista profesional y cuando sale del entrenamiento sabe que se tiene que cuidar. Obviamente nadie es padre de nadie y ya llevamos bastantes años en esto y sabemos que tenemos que cuidarnos. Si no nos cuidamos, el 100% de rendimiento no lo vamos a dar, eso es lógico, no me lo invento yo. Yo voy a luchar por mi pan y cada uno tiene que luchar por su pan, en conjunto. Individualmente no hacemos nada, individualmente cada uno es mediocre. Nos tenemos que refugiar en lo colectivo.

Mientras, Lombán hablaba de que hay compromiso aunque haya jugadores cedidos o acaban contrato: “Siempre se dice y es una mentira muy grande. A todo el mundo le afecta, esté cedido, acabe contrato... A todos le afecta que el equipo vaya mal. Cuando las dinámicas son malas, al año siguiente se devalúa el jugador y nunca son temporadas positivas. Cobras menos, vas a una categoría inferior, pasa a negativo si la temporada es mala, da igual si estás cedido o acabas contrato. Si te han cedido a una categoría menor porque en su equipo no cuenta, en su equipo va a estar en una situación peor”, recordaba Lombán.

“En el fútbol he vivido tantas cosas que no me sorprende nada. Puede pasar cualquier cosa, para bien o para mal”, respondía el capitán sobre Natxo: “No es cosa mía, es cosa del director deportivo. Cuando me paguen por ser director deportivo o presidente te contestaré (risas). A día de hoy no te puedo contestar. Es un hombre que trabaja mucho tácticamente al equipo, le gusta controlar y dominar con la posesión. Tácticamente y en cuanto a orden hemos mejorado, pero el déficit de que nos cuesta marcar y se encaja fácil sigue estando. Llegamos a tres cuartos de campo bien, pero cuesta”.