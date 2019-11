El Málaga se está viendo más afectado que nunca por el popularmente conocido Virus FIFA en este curso. El éxodo de jugadores internacionales en las circunstancias actuales supone un hándicap para Víctor Sánchez del Amo cada vez que llegan los duelos entre naciones. Sin embargo, ya habrá tiempo para esas tiritas. Antes tiene que resolver el duelo del domingo ante el Fuenlabrada en La Rosaleda. Son varias las ausencias seguras para dicho compromiso. Y además, de jugadores que habitualmente el técnico tiene en sus planes principales. Encontrar el equilibrio será fundamental.

El conjunto blanquiazul tiene un nuevo contratiempo en forma de lesión. En este caso el afectado es Juanpi Añor, que sufre una “lesión en la pierna derecha” y queda “pendiente de evolución”. De momento no hay más información al respecto y tampoco se espera teniendo en cuenta la estrategia de opacidad que se está imponiendo desde los servicios médicos del club blanquiazul con Daniel Rosado al frente.

El mediapunta venezolano comenzó la semana de trabajo que pasó del césped al interior de La Rosaleda. Ayer ni saltó al verde. Al no saberse todavía ni un mínimo del estado de Juanpi, tampoco se puede calcular si estará presente o no en el partido ante el Fuenlabrada. El que no podrá vestirse de corto con seguridad es David Lombán, cuya lesión en el adductor le tendrá un tiempo de baja. En la enfermería continúan Armando Sadiku y Cristo.

Más allá de los que tienen molestias o lesiones, está la baja de uno de los pilares del Málaga, Keidi Bare. No por esperada deja de escocer la sanción de un partido al albanés. Alcanza su primer ciclo de amonestaciones en el peor momento posible, justo antes de marcharse con Albania, que le citará salvo imprevisto de última hora.

Así que serán dos los encuentros consecutivos -como mínimo- que se pierda Bare, que recibió ayer la sanción por parte del Comité de Competición. El castigo también es económico. La RFEF ahora informa sobre la cuantía de cada sanción, que en el caso de Keidi Bare asciende a 200 euros.

Pero no todas las noticias que van llegando de La Rosaleda son negativas. Para compensar algunas de las ausencias garantizadas, Víctor parece que va a poder recuperar con todas las de la ley a tres futbolistas. El entrenador sigue contando después de varias sesiones con Keko Gontán, Juankar y Luis Muñoz. El trío de jugadores servirá para compensar las múltiples bajas, aportando dos de ellos ficha profesional, factor siempre a tener en cuenta.

En cuanto a la sesión de ayer, hubo alguna cara nueva como la del extremo Issa, que acompañó a canteranos que ya estuvieron el martes como los porteros Adrián Quintela y Miguel de la Osa. Los jugadores se ejercitaron en el Anexo y realizaron un circuito físico de potencia además del clásico trabajo con balón.