Arantxa, otra renovación en el Málaga Femenino.

El Málaga Femenino sigue dando pasos adelante en la planificación de la próxima temporada con la renovación de Arantxa. La canterana seguirá en el equipo malagueño, donde ya estará integrada de pleno derecho en el primer equipo a las órdenes de Nati Gutiérrez. "Estoy muy agradecida por la oportunidad que me están dando y espero devolver toda la confianza dentro del campo, aprovechando todas las oportunidades que me den", decía la centrocampista al departamento de comunicación del club: "La temporada pasada me dieron muchas oportunidades en el primer equipo, estoy muy agradecida por ello, y este año sigo con las mismas ganas y con la misma ilusión del primer día que subí. Espero seguir aprendiendo mucho con esta camiseta".

"Vine aquí con 14 años, empecé en el cadete, estuve otra temporada más con Nati Gutiérrez, la entrenadora actual con la que he vuelto a coincidir en el primer equipo. Después subí al filial siendo juvenil de primer año, para pasar luego a la dinámica del primer equipo, y este año es mi segunda temporada aquí", comentaba Arantxa sobre su trayectoria, a la vez que agradecía la apuesta por la cantera en el conjunto blanquiazul: "En Málaga siempre ha tenido una base importante y hay jugadoras con mucho talento. Este año se ha confiado mucho en la cantera y estamos muy agradecidas todas de estas oportunidades".

Gustó la llegada al primer equipo de Arantxa, que se definía. "Me considero muy técnica, tampoco muy rápida pero no soy lenta. Me encanta meter y dar goles, y ayudar al equipo siempre", explicaba la jugadora, que tiene a su favor ya haber trabajado con Nati Gutiérrez: "Es una entrenadora muy buena y nosotras vamos a muerte con ella. Como objetivo, no digo nada, pero ojalá vengan cosas muy bonitas".