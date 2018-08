El autobús resultó más placentero

Las 12 horas de vuelta en autobús fueron menos tediosas con tres puntos en la mochila. Pasaron por la zona mixta del Ángel Carro Juankar, autor del primer gol, y Jack Harper, canterano que debutó de manera oficial con el primer equipo. Son hombres simbólicos en la victoria. Juankar relevó a Ontiveros, que en cinco minutos enterró las sensaciones de una notable pretemporada. Esto es fútbol de verdad y en campo propio no se caracolea cerca de la frontal del área. Harper dejó en el banquillo a Blanco Leschuk y Héctor. Seguramente un mensaje de Muñiz.

"Ha cambiado el partido en cinco minutos, ha sido importantísimo el trabajo del equipo. El partido no ha sido el soñado en posesión y goles, sabíamos que iba a ser difícil. El equipo estuvo bien plantado, su gol fue fallo nuestro pero nos recompusimos", decía Juankar, que describía con gracia el lance de su gol: "Desde fuera no sé como se vio. No era un balón fácil, tuve que estirar la pierna y casi me caigo. Si vosotros os habéis cagado, imaginaos yo... (risas). Ese gol ha valido el empate y fenomenal ayudar".

"No será bueno para el corazón, pero ha sido emocionante para la gente que lo vio. Los primeros tres puntos en una categoría que va a ser complicados aquí están. El mister corregirá pero lo importante es que hemos ganado. No es lo mismo un viaje de 12 horas ahora que hemos ganado que habiendo perdido. Ahora jugamos la Play, otros juegan al parchís...", decía Juankar, que destacaba el papel de los cambios: "El centro de Hicham era muy bueno, ha podido rematar el delantero antes. Los cambios han aportado mucho. El viernes tendremos otro partido dificilísmo. Las jugadas de saque de banda de Luis nos van a dar muchos goles. Es una lanzadera y nos va a dar puntos. No todos los partidos van a ser perfectos. Jugamos partido a partido, no somos Madrid ni Barça. Juguemos mejor o peor, hay que sacar los tres puntos".

"La pretemporada la hice de lateral pero donde me manden lo haré bien, no me importa más adelante", remachó sobre su posición en el campo.

Mientras, Harper reconoció haber complido un sueño. "Desde que firmé aquí era algo que quería hacer, jugar en Primera o Segunda. Aún no sé por qué me anularon el gol, hasta que la metí creí que valía. El mister nos ha dicho esto desde el primer día. Ni se gana en el minuto 1 ni se pierde. Su gol nos espabiló. En el 85 marcamos y después el segundo. Con la buena temporada del Malagueño demostramos que hay muchos chavales preparado. Hicham ha dado verticalidad y lo di todo", contaba el escocés de Fuengirola: "El mister me avisa de que juego dos horas antes. Me ha dado tiempo a mentalizarme. En pretemporada me he ido acostumbrando, me llevaré 1.000 patadas, pero da igual".

"Con la victoria las 12 horas se hacen tres días, ganando no importan", dice Harper, que no teme la competición: "Los delanteros me hacen esforzarme más. Estaremos a tope".