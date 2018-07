No basta con la magia de Isco

España no estará este próximo sábado en los cuartos de final del Mundial de Rusia. No estará porque su juego distó mucho de lo que se esperaba, pesaron demasiado los errores, la falta de profundidad y la creatividad. Ideas que sólo presentó Francisco Román Alarcón Suárez (Benalmádena, 1992), más conocido por todos como Isco.

El malagueño es lo único que se salva del paso de España por Rusia. Dio la cara en cada encuentro y se echó a la selección a su espalda desde primer minuto. Ayer demostró que no es suficiente. No es suficiente su gasolina para 120 minutos -después de disputar los anteriores 270 minutos de la fase de grupos-. Tampoco es suficiente que continuamente retrase su posición para recoger el esférico y moverlo consentido. Tampoco lo es su incidencia con el balón en los pies, ni sus nueve regates acertados de los diez que intentó. Ni que fuera el segundo que más veces tocó el balón (solo superado por Ramos) ni el cuarto que más pases diera (por detrás de Ramos, Koke y Alba). No, Isco es el último culpable de la eliminación de España.

El malagueño fue un reflejo de lo que quiso ser España y lo que no pudo. Él solo no pudo romper las líneas rusas, dos líneas muy juntas, en muy pocos metros. La escasa movilidad de sus compañeros y la falta de espacios limitó a un Isco que sí sacó todo su repertorio de frivolidades. Se encargó de hacer disfrutar a cada espectadores con controles imposibles -como una acción en la que pinchó un saque de puerta de David De Gea-, un par de pases al hueco entre centrales para Costa -de los pocos que se dieron durante los 120 minutos de juego- o un sinfín de regates para deshacerse de cada soldado ruso. Isco pedía la bola y no la perdía, la única forma que encontraron los anfitriones de pararle fue la falta -hasta nueve recibió el malagueño, provocando una amarilla a Kutepov-. Incluso se le pudo ver recorrer más de 50 metros para taponar un centro lateral a un jugador ruso. Lo dio todo.

Rusia acabó logrando lo que se propuso desde el primer minuto, aburrir a España en su propio juego. Se pudo ver cierta apatía o falta de intensidad -velocidad- al cuadro español, ahogado con tanta posesión -en torno al 80% y superando la cifra de los 1.000 pases, concretamente 1.114-. De esto también se contagió Isco, un querer y no poder que se llevó hasta el límite en la tanda de penaltis. En ella no apareció Isco, igual por un motivo ya pactado previamente, pero era incuestionable que el fondo físico del joven del Arroyo de la Miel estaba bajo mínimos. Su desgaste fue mayúsculo, por su alto nivel participativo y por la exigencia que planteaba el rival, que siempre ejercía contacto.

Este no será el Mundial de Isco. En 2022, el malagueño tendrá otra oportunidad para entrar en la historia. En este ya era líder capital -con Silva o Iniesta en el campo-, en el próximo su madurez futbolística habrá alcanzado su cénit, tras cumplir la treintena, y será otro cantar.