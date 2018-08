La blanquiazul más malagueña

El Málaga contará en esta nueva temporada en Segunda División con una de las camisetas más caras de la categoría. Así lo permiten los tres patrocinadores, todos de la provincia, que lucirá en la nueva camiseta del Málaga que, en el día de ayer, terminó de anunciar con la primera equipación blanquiazul. El club percibirá casi 400.000 euros por llevar en el pecho, su brazo y la espalda a Tesesa, Besoccer y Benahavís, respectivamente. Producto local.

El Málaga será uno de los pocos equipos de la categoría que cuente con hasta tres patrocinadores en su camiseta. Algo que reportará un pellizco que, en Segunda División, supone un gran alivio. El respaldo de la provincia por el equipo de la tierra ha sido titánico esta temporada. Continúan un año más Besoccer -empresa malagueña de resultados de fútbol, estadísticas y noticias- y la ya habitual Benahavís, donde es tan frecuente ver al equipo entrenando durante muchas de sus pretemporadas. Este año, tras cumplirse el contrato que unía al club con Marathonbet, volvió a surgir la posibilidad de que Tesesa luciera entre los colores blanquiazules. Será el patrocinador oficial y dejará en las arcas de la entidad una cifra cercana a los 200.000 euros. A esta se suman los 80.000 que aporta el municipio de Benahavís y los 100.000 euros que da Besoccer. En total, una cifra que oscila entre los 350.000 y los 400.000 euros, nada desdeñable a tenor de lo que es habitual en la categoría de plata.

Aún hay equipos de la categoría que no gozan de patrocinador principalLa indumentaria blanquiazul se asemeja en muchos detalles a la del pasado año

Será uno de los pocos equipos que goce de semejante apoyo por sus patrocinadores. Segunda no es Primera, y la apuesta en ella es muy inferior. De hecho, la inversión no se puede asemejar ni a la que aporta Estrella Galicia a Deportivo de la Coruña o Lugo, ya que reparte su desembolso entre los dos conjuntos de la comunidad autónoma. De hecho, hay equipos en la categoría que aún no tienen patrocinador principal o que, directamente, no cuentan con ninguno apoyo económico proveniente de patrocinadores que aparezcan en su casaca.

El Málaga aprovechó la mañana de ayer para anunciar su primera equipación. La indumentaria se asemeja en varios detalles a la que lució el equipo la pasada temporada pero también tiene otros muy dispares. Por ejemplo, el cuello, que tendrá forma de pico, de color blanco. Además, las rayas verticales de color y azul y blanco tendrá un efecto difuminado cuando se unen entre ellas, algo que le da sensación de modernidad. Los costados volverán a tener un azul más intenso. El fondo de la misma será de un tono celeste, con el dorsal en blanco. En la parte inferior trasera, donde va el nombre de Benahavís, la camiseta volverá a ser de azul y blanco, igual que en la parte delantera.