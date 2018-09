A los buenos hay que exigirles algo más

A los buenos hay que exigirles más. Es cierto que no siempre se puede tener el mismo grado de inspiración, pero en territorios como Las Palmas, el Málaga necesita que den un paso al frente sus mejores futbolistas, los que tienen la capacidad para cambiar el signo de un partido. En esta ocasión el único que destacó y tuvo constancia fue Javi Ontiveros.

Dani Pacheco volvió al equipo titular. Todavía no está en su mejor momento de forma y es algo comprensible. El equipo, no obstante, le necesita lo antes posible a un nivel diferencial para desatascar partidos como el de Gran Canaria. Aun así, dejó alguna exquisitez. A Harper y Blanco Leschuk no les puede reprochar mucho, pero no fue el día de ninguno de los dos con el pincel. Los recambios (Muñiz sólo realizó dos sustituciones en el partido), Hicham y Koné, no volcaron el encuentro. El primero al menos inquietó a Raúl con un disparo. El punta entró, en cambio, tan excitado que no dio una a derechas.

El resto de los futbolistas anduvieron en una cierta normalidad, pero la pareja formada por N'Diaye y Adrián fue superada en no pocas ocasiones por Las Palmas. El madrileño también fue protagonista involuntario en el gol de Rafa Mir, cuando en un intento de corte el balón le tocó la puntera y le llegó franca al delantero. Ahí Pau Torres pecó también de bisoñez. Le faltó contundencia.