Nunca caminará solo

Hubo un tiempo en el que las temporadas quedaban marcadas por una cuenta elemental: dependiendo de la plantilla, los fichajes y las ventas que se hiciesen, los aficionados decidían abonarse o no. Esa tendencia sigue existiendo, sí, pero ahora mismo no representa a una mayoría. Al menos, no es espejo del malaguismo. Los aficionados blanquiazules han superado ya los 15.000 para el curso 2018/19 cuando todavía no se lleva un mes desde que se inició la campaña de abonados.

El sentimiento y las ganas de ver a su equipo desbordan las previsiones, que no eran pesimistas pero se respiraba un cierto aire de dudas. No se puede olvidar que una pérdida de categoría siempre es algo traumático para los aficionados, ya sean del Málaga o de otro club. En el caso blanquiazul coincidían además otras circunstancias como la peculiar manera de gestionar la entidad del presidente Al-Thani o la sensación de pérdida de tiempo desde que el descenso era una realidad a la que sólo le faltaba día y hora.

No se han acometido muchas operaciones de entrada y salida. Lo más destacado hasta la fecha es el fichaje de José Luis Pérez Caminero como director deportivo, de Juan Ramón Muñiz como entrenador y de Badr Boulahroud, único futbolista incorporado hasta la fecha. Así que la reacción de la afición del Málaga no se debe a estímulos generados por el club, es algo que va más allá.

Es cierto que hay una reducción interesante de precios en los abonos de la próxima temporada y futuros beneficios en caso de ascenso. Eso ha provocado que mucha gente haya adquirido su carné antes de que finalizase el mes de junio, fecha límite para acceder a dichas ventajas. No se puede obviar, no obstante, que la renovación concluyó con 13.500 abonados y en unos días esa cifra se ha incrementado hasta los 15.000.

Ahora el objetivo es alcanzar los 20.000 como mínimo, lo que situaría al Málaga en la cima de Segunda (salvo sorpresa) en cuanto a número de abonados. La configuración de la plantilla y las sensaciones en los partidos de pretemporada determinarán si el club es capaz de seducir a varios miles de aficionados más. En la entidad se es consciente de la importancia que tiene a nivel global el hecho de lograr recuperar la categoría perdida este mismo año, en el que se recibe la ayuda de LaLiga por descenso (se estima que superará los 19 millones de euros), factor diferencial con todos los rivales de Segunda. Lo que es indiscutible a estas alturas es que Málaga ya ha respondido y el equipo no caminará solo en La Rosaleda.