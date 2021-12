Un central, solo si multiplica

El Málaga ha mostrado una gran fragilidad en el centro de la defensa, especialmente en el último tramo de la primera vuelta. En el club no son ajenos a esta carencia y se está abierto a reforzar la defensa si se dan determinadas condiciones. Es decir, en el panorama actual, el fichaje tendría que mejorar y mucho a los zagueros que hay en nómina.

Ya se apuntó el pasado lunes en el programa Área Malaguista. La dirección deportiva entendía a principios de temporada que el cuarto central sería Genaro. Un combo que también venía para dar descanso a Alberto Escassi como pivote. La lesión de Luis Muñoz y otras posteriores, obligaron a José Alberto López a reconfigurar al sevillano, que ha ido perdiendo gas después de un inicio prometedor.

Así que ni Genaro ni el mismo Escassi han entrado en la posible pelea para el centro de la zaga. Coincide que mientras Juande Rivas estuvo en el campo, el equipo no andaba mal del todo. Con la lesión del cordobés, Peybernes y Lombán han quedado un tanto señalados.

En la Copa del Rey hubo algunas pruebas con Ismael Casas, Andrés Caro y Moussa Diarra por parte de José Alberto. No parece contemplar como alternativa reubicar al lateral y los canteranos, pese a que tienen unas condiciones evidentes, parecen algo verdes. La lesión de Juande preocupa porque es traicionera. Ataca su sóleo y hay que medir bien los pasos en su recuperación. En los últimos tiempos son frecuentes en el Málaga las lesiones y también las recaídas. No puede permitirse el equipo perder a Juande por mucho más tiempo.

Es precisamente la dependencia que se ha creado por Juande lo que obliga al Málaga a estar pendiente en el mercado por si aparece una opción apetecible y que no sólo resuelva el problema a corto plazo. Aunque la situación económica no es mala para lo que se ha vivido en tiempos recientes, no se quiere dilapidar más dinero del necesario ni hipotecar el Salario Liga de la próxima temporada.

Para el Málaga es prioridad en este mercado traer a un jugón para el centro del campo, que pueda llenar el vacío de Luis Muñoz de alguna manera. En Martiricos saben que no hay jugadores como el capitán en el mercado, pero sí tienen sus miras puestas en un perfil de futbolista que venga a paliar el déficit de creación del equipo. Todo sin olvidar que se busca un punta y no se cierra a un extremo versátil (Hicham, Kevin y Paulino están KO).

Otra cuestión es que se pueda producir alguna salida en estos días de jugadores que quieran buscar minutos en otra parte. Los dos Ismael, Casas y Gutiérrez, casi ni cuentan. Jairo está en un limbo complicado. Tampoco es que a la entidad malacitana le convengan sacar a profesionales antes de que se solucione la sanción impuesta por la FIFA.