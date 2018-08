Los consejeros de Pau

Pau Torres sabía perfectamente por qué era importante para él dar este paso. Firmar por el Málaga no es algo casual ni una huida hacia adelante. Es recalar en un club distinto y donde puede terminar de convertirse en un futbolista de élite. El joven defensa llega del Villarreal, pero con las alforjas llenas de consejos y secretos. "El Málaga era una opción irrechazable. Espero que podamos pelear por cosas bonitas. Hablé con Fornals, Castillejo, Calleja... todos coincidían en que era un buen club para crecrer, me va a venir bien personalmente", dijo en su presentación oficial.

El entrenador del Villarreal bebió de muchas fuentes en su carrera. Una de ellas fue la de Muñiz. "Calleja me habló muy bien del míster, de Muñiz, lo conoce bien. Conversé con él ayer, fue un poco corto, me preguntó si estaba al cien por cien y que poco a poco iríamos hablando, de conceptos… Buenas sensaciones con él", confesó Pau, como reza en la camiseta que se usó en la presentación. Calleja, además, le contó como es la Málaga futbolística: "Me dijo que la afición es exigente pero si lo das todo por la camiseta está contigo. Espero aprender y disfrutar mucho este año. Quiero disputar los máximos minutos posibles".

A la afición ya la tiene metida en el bolsillo desde que apareció un tuit suyo de la noche de Dortmund en la que utilizaba el HT #roboalMálaga: "Estaba en casa con mi familia, era un equipo español, estaba Pellegrini, Cazorlita ya no... El Málaga mereció pasar aquel partido". Y ahora aguarda la llegada de N'Diaye: "Espero que pueda entrenar con el equipo cuanto antes. Es un buen jugador que nos va a ayudar seguro".