Koné estalla y se une a Drogba y Eto'o: "Los africanos no somos cobayas"

Los doctores Jean Paul Mira, jefe del servicio de reanimación del Hospital Cochin de París, y Camille Locht, director de investigación del Instituto de Salud e Investigación Médica, dejaron caer sobre la mesa la posibilidad de probar una vacuna contra el coronavirus, la pandemia que tiene al mundo en vilo, en África. Una elucubración que rápido ha tenido fuertes opiniones en contra. Varios futbolistas africanos de peso como Samuel Eto'o y Didier Drogba salieron pronto al paso con palabras contundentes, a las que se unió Mamadou Koné.

"Ni África es una laboratorio ni los africanos somos cobayas", escribía en Twitter el ex jugador del Málaga, ahora en el Dépor. "No sois más que mierda. África no es vuestro patio de recreo", decía con más dureza el que fuera delantero del Barcelona, entre otros, como Demba Ba: "Bienvenido a Occidente, donde los blancos se creen tan superiores que el racismo y la debilidad se vuelven comunes. Es tiempo para ponerse en pie".

Drogba también utilizaba un discurso potente en contra de esta posibilidad. "Es inconcebible que sigamos aceptando esto. África no es un laboratorio. Denuncio enérgicamente estos comentarios serios, racistas y despectivos", aseguraba el ex del Chelsea: "Salvémonos de este virus loco que está hundiendo la economía mundial y devastando la salud de las poblaciones en todo el mundo. ¡No toméis a los africanos por cobayas! Es absolutamente asqueroso. Los líderes africanos tienen la responsabilidad de proteger a sus poblaciones de esas horrendas conspiraciones". África, de momento, cuenta con menos de 10.000 infectados por el Covid-19.