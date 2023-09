Algo de crédito y autoestima

Huérfano de alegrías durante mucho tiempo, el malaguismo celebró el gol de la victoria en el minuto 93 ante el Atlético de Madrid B del primer partido en casa en Primera RFEF con entusiasmo, con una descarga emocional muy alta. Ha transcurrido mucho tiempo en el que sólo se han asumido noticias negativas. Aunque pueda ser una raya en el agua, había que paladear el momento. Un gol en el descuento para ganar es un subidón con poco parangón. Y vaya que si se celebró.

Es un momento en el que se necesitan estímulos positivos porque el clima es bastante complicado. Ya se encargaba de recordarlo el alcalde pocos minutos después de acabar el partido. Es un equipo nuevo, con apenas jugadores del bloque del desastre. Ha habido 11 fichajes, se han recuperado a jóvenes cedidos con la mili hecha en Primera RFEF casi todos, los cuatro titulares ante el filial colchonero. Y se potencia a más canteranos, a los que se ha abierto hueco. Con una plantilla con una media de edad que frisa los 24 años, se puede echar en falta experiencia, pero a cambio la idea es poner piernas y entusiasmo. Hambre en un equipo donde antes había nombres, revalorizar jugadores... Como idea es muy sugerente, aunque la sensación es que faltan jugadores con callo y conocimiento de la categoría. Pero las fórmulas para llegar a la gloria son inescrutables. Y esa es la apuesta que han hecho los dirigentes del club malagueño, con la trinidad José María Muñoz, Kike Pérez y Loren Juarros como cabezas visibles. Razonan que no hubo éxito, todo lo contrario, poniendo todo el dinero en el campo. Aunque los ingresos asegurados finales (Iván Jaime) podían invitar a ser más espléndidos.

Pellicer reculaba en la rueda de prensa posterior al partido, bajaba el diapasón respecto a la previa, cuando era implícita y explícitamente crítico en el cierre del mercado. Matizaba sus palabras el castellonense, al que se percibía insatisfecho en la previa. Estaba más calmado y conciliador tras la victoria, esto es lo que hay y hay que intentar ir hacia arriba con estos mimbres. Puede que no los ideales, pero igual mejores de los que se piensa. "Yo también tengo que entender la situación del club. Hice una reflexión de que había 12 chicos sub 23. Es un proyecto en el que yo estoy acostumbrado, pero sabemos el tema de la exigencia. Me llevo perfectamente con Loren. Tenemos nuestras diferencias pero es normal. Si no hay diferencia de criterios no hay mejora. Estoy contento con los chicos que hay. Hay gente que tiene que dar un paso adelante, los que venían de estar cedidos lo hicieron ante el Atlético. Ahora los del banquillo tienen que hacerlo. Sabemos dónde nos movemos, ahora a trabajar. Debemos pedir unión en todos los aspectos. Nuestra diferencia de criterios, que sea para unir y para seguir empujando hacia adelante. Estoy contento porque es lo que tenemos y con ello vamos a sacar el máximo rendimiento. Hay ilusión, hambre y juventud”.

Gustó en líneas generales el Málaga ante el Atlético de Madrid. ¿Es una filial una vara de medir fiable? Tienen sus particularidades, muy peligrosos y con talento, también bisoños, como en el gol final, con una indecisión del portero (un internacional en todas las categorías inferiores). Pero son parte del paisaje en Primera RFEF y también hay que jugar con ellos.

Factores intangibles. La Rosaleda ha hecho tabla rasa y apoyó de manera incondicional al equipo del principio al final. Genaro, insultado en los últimos partidos, se llevó alguna ovación y fue aplaudido cuando fue cambiado. El "uno de los nuestros" implica eso. El descontento está ahí y puede brotar si se encadenan malos resultados. Pero si La Rosaleda es un fortín, cualquier cosa es posible. Lo expresaban los jugadores. "Si conseguimos crear una química entre afición y equipo, transmitir valores de pasión y trabajo, habrá momentos que no entre el balón en el 92, pero nos van a ayudar muchísimo. Hemos alucinado, pocos equipos pueden decir esto, si es que no somos el único equipo que lo tiene. Tenemos que darles de comer para que siga así”, afirmaba Einar Galilea, autor del gol definitivo, tras el partido. Tiene trazas de líder el gasteiztarra, que regresa a España tras su experiencia de varios años en Croacia. "Cómo ruge La Rosaleda", escribía en redes Alfonso Herrero. Luis Tevenet, técnico del equipo rojiblanco, decía que "el Málaga tiene un gran punto a favor: La Rosaleda".

El estadio de Martiricos puede devorar a rivales. Es un campo grande, se pueden crear espacios. Y la personalidad es esencial también en esta categoría. Ojo, también puede volverse en contra si van mal dadas, pero el potencial está ahí, Vendrán rivales más perros que el filial del Atlético, al que se ganó en el descuento. Pero hubo señales positivas, como los partidos de Dani Lorenzo y David Larrubia, la actividad de Roberto, el brío de los cambios... Y cuando un grupo de más de 20 personas sale corriendo de esa forma desde el banquillo a celebrar un gol todos juntos es que algo de química hay dentro de ese vestuario. Un buen punto de partida para limpiar el aire enrarecido y seguir construyendo. Siguiente estación, el Atlético Baleares el próximo domingo.