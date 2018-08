Cinco días, cinco claves

José Luis Pérez Caminero y su equipo en la dirección deportiva tienen trabajo a destajo esta semana. El club entra en cinco días fundamentales: de aquí al 31 de agosto a las 23:59 el Málaga debe buscar acomodo a sus cinco descartes para liberar un espacio salarial con el que inscribir a varios de los futbolistas ya fichados y cerrar la plantilla. Una especie de tetris donde encajar piezas para que el equipo, que hasta ahora compitió bien pero con carencias, esté a punto para aguantar un curso donde la presión es evidente por pelear en las cotas altas más altas.

Son efectivamente cinco días y cinco descartes. Rosales, Juanpi, Miguel Torres, Cenk Gönen y Tighadouini son a priori los futbolistas puestos en la rampa de salida. Cifu anduvo en la cuerda floja y a día de hoy su situación, visto lo visto, es una incógnita. No lo es de ningún modo la que atraviesan ambos venezolanos: apartados del grupo y señalados por Muñiz en sala de prensa, son precisamente sus altas fichas para la categoría los principales escollos con los que se ha encontrado el club para mover ficha.

Las situaciones de Rosales y Juanpi, las que más apremian antes del día 31

Cierto es que la nueva dirección deportiva se encontró un plantel enorme y hacer hueco ha sido una tarea difícil y de tiempo. De ahí que se dispusiera a reforzar la plantilla haciendo malabares con el límite salarial hasta que llegó el turno de Álvaro Jiménez: el cordobés llegó para firmar, pasó reconocimiento médico y se le pidieron algunos días de margen para tramitar alguna salida que permitiera su inscripción. A las horas estaba en Gijón y ayer debutó como titular con el Sporting en el triunfo (2-0) frente al Nàstic, con el que también tuvo minutos Abeledo.

Ocurre que días antes, en el debut contra el Lugo, se quedaban fuera de la lista hombres como Medhi Lacen, Boulahroud, Dani Pacheco o Haksabanovic. Ante el Alcorcón, también Mamadou Koné. Y es que La Liga no ha autorizado aún su inscripción, por lo que solo computan como fichajes del Málaga en su página web los que ya han debutado: Munir, Pau Torres, N'Diaye, Renato Santos y Blanco Leschuk.

Así las cosas, no es solo una cuestión de completar las necesidades de la plantilla. Tras dos partidos, el equipo sigue necesitando variantes en ataque y el lateral derecho lo ha ocupado el mencionado Cifu por la situación de Rosales y la sanción de Iván Rodríguez. La cuestión es que si no se concretan salidas, no se podrán inscribir futbolistas que ya están en Málaga, presentados y metidos en dinámica de grupo. Es un mal que azota a un buen número de clubes en Primera y Segunda, no relacionado con la liquidez que tenga o deje de tener el Málaga, pero hay cinco días para buscarle solución.

Hasta el momento, lo único formal que ha recibido el club ha sido por Roberto Rosales. Según informaba Deportes 8, el Valladolid ya ha presentado oferta por el venezolano y hay conversaciones. Aquella vía ya se exploró con Keko y puede ser otra solución. Apremia más encontrar destinos a Juanpi y Miguel Torres, este último más complicado aún por sus problemas de lesiones estos últimos meses -actualmente arrastra de nuevo problemas en el tobillo-. Tigha y Gönen, con dos años de contrato aún, son otros escollos. Mucho por resolver y poco tiempo por delante.