El embajador Jesús Gámez: "Esto no es remunerado, ahora creo que me toca estar ahí"

Jesús Gámez regresa al club de sus amores, al Málaga CF. En esta ocasión, no lo hace como jugador, sino que lo hará como embajador de la entidad de Martiricos para todo tipo de actos oficiales y situaciones en la que se necesite representación del club. Debido a esto, ha pasado por los micrófonos del programa Área Malaguista de 101 TV. El ex del cuadro blanquiazul aprovechó la situación para de su regreso.

El exjugador comenzó explicando el inicio de este regreso al club: "Todo surge de una llamada de algunos de los trabajadores en la que se me comunica que los directivos quieren hablar con conmigo, yo accedo y, entonces, voy a La Rosaleda y hay una conversación con Kike Pérez y hablo un poco de las necesidades del club y yo veo que hay una oportunidad realmente para mejorar ciertas cosas que antiguamente, pues antes no estaban las cosas tan ágiles a la hora de qué jugadores veteranos que han hecho algo por el club puedan estar cerca del equipo, porque la retirada no significa que ya hayas terminado, pues todo es una etapa que ha terminado entonces a nivel institucional de eventos a la hora de acompañar al equipo tanto en casa como fuera, un poco esa imagen de gente de la casa mostrando el apoyo al equipo en lo que necesite y al club igualmente".

Tras esto, respondió sobre su llegada en el peor momento de la entidad: "Si te digo la verdad, ni pensé en la situación actual del club. Yo me he criado en el club y lo he defendido en situaciones muy adversas, cuando perteneces a algo y tienes un sentimiento por algo, creo que realmente no hay que darle muchas vueltas".

Quiso que sus condiciones de su nuevo puesto quedasen claras: "Esto no es un trabajo remunerado, es algo que hago yo por mi propio pie, pues a mí me piden una ayuda, una imagen hacia el club, un apoyo y aquí estoy igual que estuve en momentos muy difíciles y en momentos muy buenos, pues yo creo que ahora toca". "Yo creo que por mi parte sería algo absurdo cobrar por mi labor, sobre todo por la situación del club. Creo que el club tiene que destinar ese el dinero a otros cargos o funciones, como es el caso de futbolistas para mejorar la situación del club", argumentó.

Posteriormente, habló sobre el respeto y cariño para las leyendas de la entidad de Martiricos: "Hay que tener memoria por las personas que hicieron algo por este club. Yo creo que soy el jugador con más minutos con la camiseta del Málaga y creo que nadie me puede recriminar nada ni dentro ni fuera del campo".

Por último, confesó que perdonó dinero en su salida del club rumbo al Atlético de Madrid: "La realidad es que Estamos en Suiza y yo hablo con mi agente y lo único que queda por hablar es con los directivos, que esto era un dinero que me debía a mí el club. Entonces, yo subo arriba, veo que es como si hablase con la pared y veo que no puedo interferir en eso y decidí perdonar un dinero que yo me había ganado".