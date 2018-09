25 empresas apoyan al club en The MBC

El grupo empresarial The MBC, ligado al Málaga, se reunió ayer de cara a la nueva temporada que arrancan de la mano la entidad y un total de 25 empresas que apoyan a nivel económico y social al conjunto de Martiricos. Gran parte de esas empresas se dieron cita ayer en la Sala de Prensa Juan Cortés en una reunión a la que acudieron Juan Ramón López Muñiz, Adrián González y Fede Ricca, como representantes del primer equipo.

Así definía José Miguel Aguilar, de Sanitas, el MBC: "Es un club de negocios en el que hacemos negocios y amigos y se establecen unas relaciones a largo plazo con otras empresas y con el club deportivo que es una entidad muy importante en Málaga".

Antonio Daniel Vázquez, de Vázquez Olmedo, quedó sorprendido por el ambiete como primerizo en The MBC: "Me he quedado sorprendido porque esto es una gran familia y aquí todos somos malaguistas. Seguiremos apoyando como empresa y también particularmente".

De esta manera, la lista de empresas que conforman el equipo The MBC queda de la siguiente manera: Coca-Cola European Partners, San Miguel, Docunova, Vodafone, Grupo Safamotor, Sanitas, Pinturas Andalucía, CaixaBank, Pont Grup, Bilba, Diego Díaz López, Halcón Viajes, Tesesa, Vázquez Olmedo, BeSoccer, RUT, Limsama, Envialia, En Pie, Grupo ANP, Diario Sur, Doña Francisquita, Hispamaroc, Segurisur y Seinsur.