Uno de los grandes protagonistas del último partido del Málaga en Riazor fue el canterano Cristo. El joven zaguero fue titular por segunda ocasión consecutiva, pero en este caso lo hizo jugando en el centro del campo. Para el recuerdo, un contragolpe espectacular al inicio de la segunda mitad en el que bailó a Peru y se quedó sin gol por el acierto del portero coruñés, Dani Giménez, en dos acciones seguidas. Sin embargo, la decisión de ponerse a las órdenes de Víctor Sánchez del Amo fue algo inesperado: "A mi me pilló por sorpresa, yo entrenaba y trabajaba con el filial en pretemporada y cuando me llamó Víctor me puse muy contento y vine aquí a hacerlo lo mejor posible. Víctor te ayuda muchísimo a la hora de jugar y de entrenar. Es muy cercano, te habla y es claro, la verdad es que se agradece mucho”.

A pesar de ser lateral, Cristo juega donde le pongan y donde le pongan cumple. En Riazor dejó muestras de un talento y desparpajo con el balón en los pies que ya lleva tiempo derrochando en La Federación. "Me gusta atreverme, cuando llego a zona tres (ataque) intentarlo, apurar la banda, encarar, sacar centros. Así es como me caracterizo”, afirmó el canterano, que a pesar de todo este tumulto mediático a su alrededor, tiene los pies en la tierra: “Tengo claro que el Malagueño es mi equipo y si me toca bajar voy a bajar para dar el máximo. Tengo clarísimo que hay trabajar con humildad y mi sueño sería acabar jugando en el primer equipo”.

Aunque nació en Algeciras en el año 2000, Cristo Jesús Romero lleva vistiendo las rayas blanquiazules desde que era un niño: “En 2ª Benjamín estuve en el Taraguilla, y en 2ª Alveín fue cuando me fichó el Málaga. Estaba entre el Club y el Sevilla y me convenció Manuel Casanova. También estaba más cera de mi casa y tardé poco en decidirme a venir aquí. Prácticamente llevo media vida en Málaga y estoy hecho a la ciudad, me encanta”. Toda una vida en las categorías inferiores que acabó culminando en La Rosaleda ante el Cádiz: "El debut fue increíble, aquí con nuestra afición, increíble. Nosotros llegamos desde abajo con muchas ganas y el vestuario nos ha acogido bien, son todos muy buena gente”.