Con el escudo no bastará

El Málaga se estrena hoy en la Liga 1|2|3, pero ayer ya dieron el pistoletazo de salida el Cádiz-Almería y el Albacete-Deportivo. Dos andaluces, un manchego y un gallego recién descendido. Los cuatro, capitales de provincia. Un teaser de lo que viene, en una Segunda División por nombres de las más peligrosas y con más nivel de los últimos años. Clubes de experiencia en Europa, de historia en Primera. Y qué poco importa todo eso cuando la pelota echa a rodar. Con el arranque se mira lo único real hasta ahora: cómo se han preparado para la temporada y qué expectativas crean en consecuencia.

El equipo de Muñiz suma ya diez incorporaciones tras la de Mamadou Koné. Sucede que no se puede hacer un balance claro del mercado en la primera jornada. Sí sucedería así en Inglaterra tras limitar el mercado hasta la tarde anterior en lugar de mantenerlo abierto hasta el 31 de agosto, pero aquí falta hasta entonces por mover y traer. De hecho el técnico dejó en casa a los venezolanos Juanpi y Roberto Rosales, ambos en la rampa de salida. El último, incluso, apartado del grupo. Miguel Torres, con problemas en el tobillo izquierdo, es otro señalado, por no hablar de un Cenk Gönen que sigue en nómina.

Boulahroud, Renato Santos, Munir, Héctor Hernández, Haksabanovic, Pau Torres, Gustavo Blanco Leschuk, Alfred N'Diaye, Dani Pacheco y Koné, en orden de llegada, son los que han firmado hasta el momento. Un portero, un central, cinco centrocampistas -tres bandas y dos mediocentros- y tres delanteros. Cuatro en propiedad, uno de ellos libre; seis cedidos, N'Diaye y Koné con cláusulas de compra. Siguen pendientes los refuerzos para el lateral derecho -sigue en pie el acuerdo con Jesús Gámez y se tuvo en lista a Ivan Balliú- y otras opciones para el frente de ataque. Tiene Caminero trabajo por delante para dejar finiquitado el grupo con el que trabajará Muñiz para meter al equipo entre los candidatos firmes al ascenso a Primera.

No se ha ocultado nunca el objetivo, es una evidencia, pero sí se hace con cautela. Está contrastado que estar recién descendido no significa nada, aun así. Los tres del año pasado -Osasuna, Granada y Sporting- se quedaron en Segunda y solo el cuadro asturiano entró en play off. Tienen aun así carteles de favoritos Deportivo y Las Palmas necesariamente. El conjunto canario de hecho hizo ayer oficial la salida de Vicente Gómez al cuadro gallego y el fichaje de Maikel Mesa, por quien pujó con intensidad hasta el último momento el Málaga. Un mediapunta llegador que ha cuajado una buena temporada en el Nàstic de Tarragona y que ya dejó buenas sensaciones en Primera con el Osasuna.

El de Mesa es uno de los movimientos destacables de un mercado de Segunda donde se han movido nombres interesantes. El Málaga dio un golpe en la mesa con Alfred N'Diaye y Dani Pacheco es otra incorporación de relumbrón con tres ascensos seguidos a sus espaldas. El Granada, con nuevo proyecto, junta a dos peloteros en las bandas como Fede Vico y Álvaro Vadillo que no llegaron a explotar las cualidades que atisbaron en los inicios de sus carreras. En Las Palmas, experiencia: Mantovani o Rubén Castro y Manolo Jiménez para el banquillo, con otros de experiencia en Primera del tipo Christian Rivera (ex Oviedo y Éibar), Rafa Mir (Valencia y Wolverhampton), Cala (Sevilla, Cardiff, Getafe...) o Fidel (Almería). No pasa desapercibida la vuelta de Diego Capel a España para jugar en el Extremadura, que incorporó también al ex bético Casto.

Las apuestas ponían a Málaga, Dépor y Las Palmas arriba y mantienen a Sporting, Granada o Cádiz por detrás. Tampoco se olvidan del Zaragoza, que suma ya cinco temporadas en la categoría, y se cuenta con el Oviedo como candidato al play off, que ha incorporado a un Joselu que no colmó las expectativas que levantó tras ser pichichi en el Lugo la anterior campaña. Y es uno más de la jauría de nombres en una Liga 1|2|3 donde habrá que sudar sangre.