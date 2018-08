Se estrecha el cerco sobre Álvaro Jiménez

José Luis Pérez Caminero sigue trabajando en la planificación de la plantilla. Pese a que quedan tres días para que la temporada regular arranque con el encuentro en el Ángel Carro ante el Lugo (19:30), la dirección deportiva sigue buscando salida a diversos jugadores y hombres que mejoren la plantilla que a día de hoy tiene en sus manos Muñiz.

Tras Dani Pacheco, noveno fichaje del club tras desvincularse del Getafe a falta de confirmación oficial, el próximo en caer podría venir también desde Madrid. El Málaga le sigue la pista a Álvaro Jiménez, extremo de 23 años que no entra en los planes de José Bordalás en los filas azulonas. El jugador llegó al club getafense hace dos temporadas, con el equipo en Segunda División, y fue parte importante del ascenso que logró el club (jugó 36 partidos, 27 como titular, y aportó dos goles). En el curso pasado, su continuidad decayó al punto de disputar apenas 500 minutos en Primera (13 partidos, un gol). El perfil del jugador es del agrado del técnico, un extremo de línea de fondo, con recorrido, dispar al resto de hombres de banda -más técnico y con tendencia a zonas interiores-.

Pero esta operación, que está bien encaminada, no tendría sentido sin la salida de otro jugador de esas posiciones. Ese puede ser Álex Mula. El catalán no se ha ganado el crédito de Muñiz durante la pretemporada y ha visto como otros jugadores -como el caso de Hicham- le han pasado por la derecha. Su media temporada en el Tenerife fue halagüeña, pero este último mes no ha mostrado ese hambre que sí esperaba encontrar el técnico gijonés. El Málaga piensa en otra cesión a un equipo de la categoría, con la que el jugador pueda seguir fogueándose y puliéndose en Segunda. Su salida es inminente.

En el apartado de altas también está otro nombre. Tal y como adelantó ayer As, el Málaga ha intensificado las negociaciones por Maikel Mesa, del Gimnástic de Tarragona. El mediapunta, de 27 años, está muy predispuesto a la posibilidad de recalar en Martiricos y el club blanquiazul ya habría realizado una nueva oferta de casi 500.000 euros. Según las fuentes consultadas por este periódico, al club catalán le sigue pareciendo insuficiente la tentativa, ya que pide un millón.